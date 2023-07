Un empresario chileno llamado Chris Fuentealba acusó que una película de Netflix, llamada Cash, se apropió del logo de su marca ‘F&B’. La cinta fue realizada en Francia y lanzada en 2023.

En conversación con Canal 13, Fuentealba sostuvo que notó aquello cuando estaba viendo la producción en la aplicación antes mencionada, el pasado fin de semana.

“Cuando empecé a ver la película el fin de semana, el domingo, de repente empiezo a verlo, las cotonas, los camiones, la entrada que tenía la fábrica. Todo lo que tenía esa empresa era como: ‘Oye, esa cuestión es mía”, aseguró.

El emprendedor agregó que la base del logo es la misma, y que sólo existe un mínimo detalle que los diferencia.

“La única diferencia es que le falta como una colita en la parte de arriba, pero el resto te juro que es igual (…) La gente que lo vea va a decir, ‘estos gallos le copiaron el logo a la película"”, declaró.

Chileno y logo de su empresa en cinta de Netflix

Fuentealba aseguró que su logo data de 2021, fue realizado desde cero y circulan facturas del lugar donde se configuró. No obstante, por ahora descarta acciones legales.

“En realidad, yo sé que no me voy a ir a meter a una demanda legal, me va a salir carísimo ir a meterme a Francia, pero quizás a cuánta gente le ha pasado y de hecho ya es hasta anecdótico”, señaló.

“La carta se la vamos a mandar. Pero no sé, irme a una demanda con estos gallos me va a salir carísimo, así que no lo voy a hacer y menos sabiendo que no tengo registro del logo”, concluyó.

Hay que señalar que, dentro de la cinta, el logo fue usado para una empresa de perfumes llamada Breuil & Fils, siendo visible en varias escenas.

De acuerdo a la sinopsis, se trata de una comedia producida en el país europeo, lanzada en junio de este año.

“Decidido a mejorar su situación y sus ganancias en un empleo sin futuro, un obrero planea traficar con perfumes de lujo sin que su jefe lo note”, plantea la película.