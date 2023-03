A una semana del final de la primera temporada de The last of us, la decisión de Joel (Pedro Pascal) continúa dividiendo a los espectadores. Y es que las repercusiones bioéticas del tema han generado mucho debate.

En el último episodio titulado Busca la luz, Joel y Ellie (Bella Ramsey) logran su objetivo de encontrar al grupo de “Luciérnagas” que buscaba la cura para el cordyceps, un hongo que tiene la capacidad de habitar en humanos, convirtiéndolos en una especie de zombies, que tras 20 años de propagación, terminó con el común como se conocía.

Durante toda la temporada, se creía que al ser inmune, Ellie sería la clave para encontrar una cura, sin embargo, pronto Joel se entera el precio de ello, sería la vida la adolescente.

El objetivo del médico, a cargo de la supuesta vacuna, era extirpar el hongo que se asentó en el cerebro de la niña luego que su madre fuera infectada antes de darla a luz, con una cirugía experimental, que irremediablemente habría matado a Ellie.

En una decisión que ha generado muchos comentarios, Joel opta por llevarse a la niña del lugar y matar a todos los que se interpusieran en su camino, arrebatando así la que muchos consideraron era única oportunidad de salvar a la humanidad.

¿Sacrificarías a una persona para salvar la humanidad?

La decisión de Joel en The Last of US presenta una pregunta ética, bioética y filosófica importante, y no han sido pocos los científicos y profesionales que han querido referirse al tema.

Arthur Caplan, jefe de la división de ética médica de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y profesor de bioética, explicó al portal VOX, que hoy en día, decisiones médicas de este tipo deben pasar por una Junta de Revisión Institucional (IRB), encargada de revisar y monitorear la investigación biomédica que involucra a seres humanos de acuerdo con las regulaciones de la FDA.

“Los experimentos fatales no pasarían por alto el comité de ética de investigación estándar del IRB en el mundo de hoy, incluso con la promesa de grandes ganancias”, explicó.

“Pero en un escenario apocalíptico como el de la serie, donde la gente lleva 20 años muriendo y alguien propone el experimento, creo que se puede llegar más lejos. Casi llegamos a esto con covid cuando surgió la idea de hacer estudios de desafío, infectar deliberadamente a las personas con covid [para ayudar a acelerar la investigación de vacunas], sin tener ninguna forma de salvarlos si se enfermaban gravemente. Y defendí el experimento”, añadió también.

“Algunos dijeron que no puedes hacer eso, no es ético. Otros dijeron, bueno, ‘mira, si realmente eres voluntario’, como la chica en el programa [Ellie], que dice quiere ayudar a salvar el mundo y ser altruista, puede ser, aunque siempre y cuando elijas a sabiendas y comprendas el riesgo, eso es crucial”, continuó.

“Pero mi opinión es que sí, en un apocalipsis con la posibilidad de un avance real, si la persona se ofrece como voluntaria y verdaderamente dijo: ‘Quiero ayudar, voy a ser altruista’, creo que podría aprobar eso”, añadió.

Las obligaciones morales

El tema en debate, es que Ellie no estaba al tanto que dicha cirugía podría matarla y nadie le entregó aquella información. De hecho, ela joven planeaba un futuro siguiendo a Joel, tras ayudar a encontrar la cura.

Desde el punto de vista filosófico, Steven Gimbel, profesorGettysburg College de Pensilvania, extendió el argumento.

“¿Tenemos obligaciones morales especiales que son locales solo para las personas que nos importan y superan o anulan nuestras obligaciones para con el todo?” preguntó en entrevista con Today.

“Si bien a la mayoría de nosotros nos gustaría creer que anteponemos el bien mayor del mundo a nuestras propias necesidades, cuando nos enfrentamos a la decisión de perder a un hijo u otro ser querido, lo más probable es que elijamos egoístamente”, afirmó Gimbel.

“Estamos programados para responder con más fuerza a las personas que nos importan y a las personas que creemos que son como nosotros… Aunque si estamos hablando del bienestar de toda la humanidad, ahora parece un caso diferente”, explicó.

“Podemos entender por qué Joel tomó la decisión que tomó (en The last of us). La mayoría de la gente, incluyéndome a mí, habría tomado esa decisión”, reconoció, aunque dijo que lo correcto habría sido haber actuado en el interés general del mundo. “Hubiera dolido, pero a veces es difícil hacer lo correcto”.

¿Realmente habría funcionado la cirugía?

Por otro lado, no había certeza de que el procedimiento médico hubiese funcionado o si la cura hubiese podido ser desarrollada.

Y es que, en un mundo apocalíptico no había la tecnología necesaria para saber si el cordyceps estaba ubicado en la superficie del cerebro de Ellie, anidado en el interior o extendido al resto del cuerpo.

“Las posibilidades de que tengas algo remotamente cercano a un buen resultado probablemente no sean tan altas”, aseguró a Inverse Damirez Fossett, neurocirujano del Howard University Hospital.

De acuerdo a la experta, si en teoría “el cordyceps está cerca del tronco encefálico, que también es la conexión del cerebro con la médula espinal, entonces no es descabellado pensar que la cirugía podría matar a Ellie”.

No obstante, si se hubiese ubicado en otra área, también podría afectar su calidad de vida e incluso su personalidad. “Hay un área del habla en el cerebro [así que si] hubiera un absceso [una bolsa de pus] en esa área del cerebro y se hiciera una cirugía, el paciente podría despertarse sin poder entender el habla o sin poder hablar”, dice Fosset.

De acuerdo a la explicación que se da en la serie, la única forma de aplicar ingeniería inversa a una vacuna o una posible terapia, era la cirugía cerebral en Ellie.

“[El médico] se lo quitará, multiplicará las células en un laboratorio, producirá esos mensajeros químicos… y luego podremos dárselo a todos”, explica Marlene a Joel.

¿Vacuna?

Para Chetan Betegowda, profesor de neurocirugía en la Universidad de Medicina Johns Hopkins, la mejor alternativa -en el mundo real- es obtener una muestra del tejido a través de una biopsia, ya que el riesgo de una operación así, es mayor a cualquier beneficio.

“Esas personas pueden obtener una pequeña biopsia donde se coloca la aguja en ese tejido bajo la guía de imágenes para obtener una muestra. No eliminamos toda la masa o toda la anormalidad”, explica Betegowda. “En algunos casos, es tan traicionero que ni siquiera hacemos eso, solo lo tratamos empíricamente en función de la evidencia pasada de lo que esa persona tiene”.

“En teoría, solo necesitarían una célula para iniciar un cultivo. Y estos son microscópicos, así que estarías hablando de cantidades minúsculas”, señaló.

“Además, ni siquiera sería una biopsia per se, ya que eso implica que tendrían que recolectar el tejido cerebral de Ellie. Este hongo no invade las células cerebrales, simplemente crece en el cerebro. En otras palabras, deberían poder recolectar células fúngicas sin alterar el tejido cerebral. La única salvedad es que si el hongo crece en lo más profundo del cerebro, tendrían que desarmarlo para llegar a él, pero no recuerdo que [los personajes] dijeran algo así”, cerró.