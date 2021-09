Un usuario de TikTok hizo viral una compleja situación que se vivió en uno de los parques temáticos de Disney en 2015, donde una asistente fue remendada por trabajadores del lugar luego de tocar con sus manos los pectorales del hombre que en ese momento encarnaba a Gastón, el personaje de “La Bella y la Bestia”.

La secuencia fue recordada por Evan Snead, @evansnead en TikTok, quien se ha caracterizado por compartir imágenes del “detrás de escena” de las instalaciones de la compañía de entretenimiento.

“Chica acosa a Gaston y él (con razón) la obliga a SALIR”, se titula el video donde se ve al integrante del elenco señalándole a la mujer que abandone el lugar: “Estás fuera. Ahora… Vete”, le dice.

En el momento, la mujer no entendió el mensaje y siguió con sus manos en el pecho de Gastón.

“Detente. Detente. Se acabó. ¡Hay niños!”, le responde, alzando la voz.

“Por favor, no seas esa persona”, reflexiona Snead en su cuenta en TikTok. “Y, para que lo sepas, si acosas a los personajes de esa manera, la mayoría de las veces, no van a participar (en las interacciones con el público). No van a pensar que es lindo”, agrega.

“Si no quieres que un extraño se te acerque, en público, en tu lugar de trabajo y te ponga las manos encima, entonces no lo hagas. No se lo hagas a los personajes”, dijo.

“Los personajes quieren que la pases genial y disfrutes conociéndolos, pero es su lugar de trabajo. Es un lugar de negocios familiar”, agregó.