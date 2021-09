El cantante de R&B, Jaheim Hoagland, fue detenido luego de encontrar en su casa a 15 perros en estado de desnutrición y encerrados en jaulas pequeñas, además de no tener contenedores de agua.

Seis perros se encontraban en el patio de la casa del músico, mientras que los otros estaban al interior, todos en muy la estado de acuerdo al reporte de la policía que recoge revista People.

De acuerdo a las declaraciones de la policía del condado de Somerset, “uno de los perros localizados inicialmente no respondía y estaba en una caja llena de agua y posteriormente tuvo que ser sacrificado. Se encontraron perros adicionales dentro de jaulas separadas que estaban parcialmente llenas de heces de perro”.

“El fiscal Robertson declaró que la policía del municipio de Hillsborough atendió a los animales proporcionándoles agua y atención mientras esperaba la respuesta de los oficiales de control de animales de la localidad”, sostiene un comunicado.

En total, se recuperaron 12 Pitbull Terriers de raza mixta, dos American Staffordshire Terriers y un Boxer de raza mixta, señalaron las autoridades según recoge People.

En tanto, Hoagland fue acusado de crueldad animal en tercer grado y no brindar el cuidado necesario a sus mascots y un delito de alteración del orden público, por lo que se mantiene en prisión preventiva hasta fijar la fecha de su audiencia judicial.

No obstante, investigaciones anteriores señalaron que el cantante tenía otras órdenes judiciales pendientes. La primera, una orden de libertad condicional por un caso no aclarado en la localidad de Somerset, y otras dos activas no cumplidas en otros sectores del condado.

Por su parte, el responsable de los hechos no ha realizado ninguna declaración aún y sus redes sociales se mantienen como cuentas privadas.