La Oxford University Press nombró al concepto “Brain rot” como Palabra del Año 2024. El término se traduce literalmente como “podredumbre o putrefacción mental”.

La editorial académica de la prestigiosa universidad europea, la describió como: “Supuesto deterioro del estado mental o intelectual de una persona, especialmente como resultado del consumo excesivo de contenido en línea considerado trivial o poco estimulante”.

“También: algo caracterizado como susceptible de conducir a dicho deterioro“, añade la definición.

Según informó la Oxford University Press, la palabra fue escogida después de un amplio debate público y análisis de datos lingüísticos.

“Nuestros expertos observaron que el término “podredumbre cerebral” ganó prominencia este año como un término utilizado para expresar las preocupaciones sobre el impacto del consumo excesivo de contenido en línea de baja calidad, especialmente en las redes sociales”, señalan.

Además, recogen que el uso de este término aumentó en un 230% entre el 2023 y el 2024.

Asimismo, la palabra conecta con otros conceptos nombrados en los últimos 20 años que hacen alusión a los problemas de la llamada Era Digital.

