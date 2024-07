Una situación bastante grave se vivió frente a las costas de New Hampshire, en donde una ballena protagonizó un ataque a un pequeño barco y lanzó a sus dos tripulantes hacia el mar.

De acuerdo al diario La Vanguardia, todo ocurrió en las cercanías del Parque Nacional Odiorne Point.

El suceso fue grabado por un joven que se encontraba en una lancha cercana, quien socorrió a las personas afectadas.

En posteriores declaraciones, los afectados aseguraron que la ballena los había estado siguiendo por varios minutos, hasta que se abalanzó hacia ellos.

“Se hundió, desapareció por unos minutos y, de repente, apareció por detrás”, indicó un hombre llamado Ryland Kenney, quien se encuentra sin lesiones.

These Orca’s are tired of y’all shit😬😬😬😬😬😬😬😬😬 pic.twitter.com/zfJbPK2Mg2

— justasistertryingtotweet (@Igottafigh64510) July 23, 2024