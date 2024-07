Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El icónico personaje Hello Kitty, creado por la compañía japonesa Sanrio, sorprendió al revelarse que no es una gata, sino una niña pequeña nacida y criada en los suburbios de Londres. Con una familia compuesta por una mamá, un papá y una hermana gemela llamada Mimmy, Hello Kitty cumplirá 50 años en 2024 y tiene un novio llamado Daniel. A pesar de sus rasgos felinos, la directora de desarrollo de negocios minoristas de Sanrio, Jill Cook, enfatizó que Hello Kitty es una niña cuyo mensaje central es la amistad, la amabilidad y la inclusión. Christine R. Yano, antropóloga y curadora de una exposición dedicada a Hello Kitty, afirmó en 2014 que el personaje es una niña y tiene su propio gato como mascota llamado Charmmy Kitty. Creada en 1974 en Japón, Hello Kitty ha conquistado la popularidad mundial.