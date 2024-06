Esta semana, se reveló el caso de una mujer estadounidense de 74 años que, tras ser declarada muerta en el asilo para ancianos donde residía, fue encontrada viva por un empleado de la funeraria. La adulta mayor estaba respirando horas después de ser notificado su deceso.

El hecho ocurrió en una residencia para personas mayores ubicada en Nebraska, Estados Unidos. La mujer, identificada como Constance Glantz, fue dada por muerta por la institución.

Poco después, la anciana fue trasladado hasta una funeraria local para los preparativos correspondientes. Sin embargo, dos horas más tarde, un empleado se percató que la adulta mayor todavía respiraba.

Rápidamente, llamaron a los equipos de emergencia, quienes realizaron RCP (reanimación cardiopulmonar) a Glantz y la trasladaron hasta un hospital. Pese a los múltiples intentos para mantenerla con vida, la mujer fue declara muerta horas más tarde, por segunda vez.

Mujer declarada muerta es hallada viva en funeraria

En una conferencia de prensa, Ben Houchin, jefe adjunto de la Oficina del Sheriff del condado de Lancaster, informó que realizarán una investigación para esclarecer este erro, así como las circunstancias que llevaron a dar por muerta a la adulta mayor.

“Este es un caso muy inusual. He estado haciendo esto durante 31 años y nada como esto había llegado a este punto antes”, declaró la autoridad.

“En este momento no hemos podido encontrar ninguna intención criminal por parte del asilo de ancianos, pero la investigación está en curso”, agregó el jefe de la policía local.

Según consignó The New York Times, Constance recibía cuidados paliativos cuando el personal del asilo la notificó como muerta a eso de las 9:44 AM. Más tarde, la mujer fue declarada oficialmente muerta, por segunda vez en el día, a eso de las 16:00 horas.

De momento, las autoridades solicitaron al equipo forense realizaron una autopsia este martes para determinar la causa exacta de su muerte. Los resultados podrían tardar hasta 12 semanas.