Las manchas rojas en los huevos corresponden a pequeñas hemorragias por ruptura de vasos sanguíneos en la gallina. Los expertos, señalan que son inofensivas, y no revisten un peligro consumir huevos con este defecto.

Probablemente, más de alguna vez quebraste un huevo en una sartén y notaste una pequeña mancha o punto rojo en la yema. Quizás te dio igual, o bien, preferiste desecharlo. Pero, ¿cuál es verdad tras esto? ¿Es seguro consumirlos así?

El doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Miguel Ángel Lurueña, explicó al diario El Español que hay dos tipos de manchas en los huevos: de sangre y de carne.

Las primeras se generan por hemorragias pequeñas durante la ovulación y las segundas son “manchas de sangre oxidada, pero también por descamación de algunos tejidos de la gallina o por partículas de calcio“.

Esto ocurre, generalmente, cuando se rompe un vaso sanguíneo en los ovarios u oviducto -conducto que transporta el óvulo en las gallinas-.

“Las manchas de sangre son causadas por un pequeño desgarro cuando la yema de huevo se desprende del ovario de una gallina”, señaló Michael Darre, profesor emérito de ciencias avícolas en la Universidad de Connecticut, a Huffington Post.

Algunas personas creen que cuando hay una mancha roja en el huevo es que está fertilizado, pero no es cierto.

¿Es peligroso consumir huevos con manchas rojas?

De acuerdo al organismo canadiense que promueve el consumo de huevos, Eggs Farmers of Canada, alrededor del 1% de los huevos vienen con estas manchas. Aunque muchos productores los califican como un “defecto”, en realidad no influye en el sabor ni es peligroso de consumir.

Según explican, lo común es que en los procesos de inspección se use una luz brillante para inspeccionar los huevos por dentro y si detectan estos puntos de sangre, los retiran y no los venden. No obstante, cuando el punto rojo es pequeño es casi imposible notarlo.

“Con máquinas altamente eficientes, que pueden procesar 450 cajas de huevos por hora, defectos como las manchas de sangre rara vez se pasan”, señaló Darré.

Por lo mismo, es más frecuente encontrarlos en huevos caseros, comprados a productores independientes.

De todos modos, estos huevos son totalmente seguros de consumir. Pero si te molestan, puedes quitarlas con un cuchillo y sacarlas.