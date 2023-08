Fue en junio pasado cuando un guardia estadounidense se volvió viral por cantar en pleno concierto de Taylor Swift, mientras trabajaba en la seguridad del evento. El hombre recientemente fue despedido.

De acuerdo a Independent, el hombre fue identificado como Calvin Denker, y en ese entonces sus videos acumularon millones de visualizaciones. Sin embargo, esto no gustó a la empresa de seguridad.

Según el mismo expuso en su cuenta de TikTok, desde la firma le indicaron que no había hecho caso de una de las obligaciones, que indicaba que no podía utilizar su celular durante las horas de servicio.

En este sentido, Denker reconoció que quiso ser grabado por otros asistentes, por lo que nunca tomó su teléfono.

“Más allá de eso, la mujer de recursos humanos que me llamó no pudo articular exactamente qué hice mal porque no hice nada más que pedir fotos”, aseveró en su registro.

“Nunca saqué mi teléfono y, sobre todo, me aseguré de que Taylor Swift estuviera a salvo y que todos los fans lo pasaran bien”, agregó.

Guardia en concierto de Taylor Swift

Hay que señalar que, cuando el video fue viral meses atrás, el guardia reconoció que había postulado al trabajo porque no había alcanzado entradas para ver a Taylor Swift.

“A los swifties en conjunto les encanta ese video. Alguien dijo que tengo la energía de un Golden Retriever en el video y lo amo mucho”, expuso.

“Fue absolutamente emocionante volverse viral ¿tener 15 minutos de fama? Valió la pena y no lo retiraría”, concluyó.

Hay que señalar que Swift iniciará su gira por Latinoamérica en los próximos meses. Estará será en México, Brasil y Argentina.