Con la vuelta a clases cerca, es clave saber qué no te pueden pedir al comprar útiles escolares y uniformes, evitando gastos innecesarios. Según el Ministerio de Educación, los colegios no pueden exigir marcas específicas ni artículos de aseo u oficina. En cuanto al uniforme, los padres tienen derecho a elegir proveedor y su ausencia no debe impedir la asistencia. Respecto a los textos escolares, se entregan gratis y su uso es voluntario; cualquier pedido adicional no puede condicionar el aprendizaje. Ante irregularidades, la Superintendencia de Educación recibe denuncias.