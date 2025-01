Recientemente, se conoció la noticia de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), está estudiando la posibilidad de prohibir la eritrosina (también llamada colorante rojo nº 3, o n°14) en alimentos, por aparentemente, estar ligado a casos de cáncer en animales e hiperactividad en los niños, algo que también podría replicarse en Chile.

Para entender, el uso de este compuesto desarrollado a base de petróleo, que se usa tanto en farmacéutica como en ámbito alimentario, en Chile, está permitido en ciertos ámbitos según las indicaciones de la FDA, por lo que, lo que diga este organismo, es relevante para nuestro país.

Concretamente, en el territorio nacional, la eritrosina está permitida en 5 productos: dos alimentarios y 3 farmacéuticos y cosméticos, pero bajo ciertos criterios.

¿Qué es el colorante rojo nº 3 (eritrosina) y en qué alimentos está?

El uso de colorantes en la industria alimentaria es algo común en nuestros días. Entre ellos, unos de los que más se utilizan en el mundo para obtener un tono rojo es la eritrosina, hecho con alquitrán de hulla, un líquido café o negro de elevada viscosidad.

La eritrosina se conoce comúnmente como tinte rojo n°3 (o n°14 en México), se presenta en forma de polvo de color rosa que se disuelve en líquidos como el agua, así como en otros elementos como masas. Es muy común en alimentos con aroma de fresa, algunos lácteos, mermeladas, gelatinas o caramelos, paletas de helado y como cobertura para tortas, de acuerdo al libro “Química de los alimentos“.

También se usan en carnes procesadas, patés de atún o de salmón, productos de panadería, algodón de azúcar, entre otros. Además, también es usado en la industria farmacéutica, en la elaboración de cosméticos y productos de higiene personal.

¿En qué productos con eritrosina están permitidos en Chile?

En nuestro país, el Artículo 145 del Reglamento Sanitario de Alimentos del Ministerio de Salud, permite usar como colorantes un grupo específico de sustancias, entre las que se encuentra la eritrosina, eso sí, “sólo en conservas de cerezas, macedonia de frutas y marrasquino”.

Lo mismo afirma el Servicio Nacional del Consumidor, que en Chile el colorante n°3 está autorizado solo para colorear las guindas marrasquino o en conserva y en cócteles de fruta, al igual que en Europa. Al respecto, el Sernac agrega también que la Ingesta Diaria Admisible (IDA), admitida por el Reglamento Sanitario de los Alimentos, es de 0,1 mg/kg de peso corporal.

Al hacer una revisión de frutas en conserva ofrecidas por las principales cadenas de supermercados en Internet en Chile, encontramos algunas marcas que usan la eritrosina para los productos mencionados. Por ejemplo, las cerezas en almíbar marca Líder usan el colorante, al igual que las cerezas al jugo Centauro y las de la marca Nuestra Cocina.

En cuanto a las macedonias de frutas, si bien, pareciera que ninguna marca conocida usa el colorante n°3, sí usan el rojo Allura AC, otro tipo de colorante que se ha demostrado que ante la exposición crónica aumenta la susceptibilidad a los trastornos intestinales en ratones.

¿Qué productos farmacéuticos y cosméticos pueden usar la eritrosina en Chile?

Por otro lado, la Nómina de colorantes permitidos en productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y cosméticos del Ministerio de Salud, afirma que en Chile solo están permitidos los mismos que por la FDA y los autorizados específicamente para cosméticos por la Comunidad Económica Europea.

En concreto, el Decreto 405 establece que el colorante n°3 está permitido en la elaboración de productos farmacéuticos para uso general, en lacas para uso externo, y solo en cosméticos de uso externo. Cuando hablamos de uso externo, nos referimos a los que se aplican en la piel, cabello, uñas, labios, dientes y membranas mucosas de la cavidad oral.

De hecho, el Instituto de Salud Pública nombra a la eritrosina entre la lista de los colorantes que podrían estar en productos cosméticos.

Buscando en farmacias y grandes tiendas, entre los maquillajes para rostro, uñas, labiales, etc, no se apreció la presencia de este compuesto. Sin embargo, es necesario aclarar, que la gran mayoría de las tiendas que ofrecen estos productos, no hace público los ingredientes de esto.

Donde sí fue posible encontrar algunas referencias, es en algunas tiendas online independiente de maquillajes. Por ejemplo, este producto para labios, afirma que puede contener (CI 45430), el código del colorante n°3.

Por lo anterior, lo aconsejable es revisar sus componentes en la caja o en el envase, si quieres evitar este tipo de colorantes.

Posible prohibición del colorante n°3 en Estados Unidos y Chile

En Estados Unidos, actualmente la eritrosina está permitido en alimentos y ciertos medicamentos, pero está prohibida en cosméticos y medicamentos tópicos. Solo está prohibido completamente en el estado de California, desde el 2023.

En 1990, la FDA prohibió su uso en productos de cosmética después de que se detectara que una dosis muy alta estaba relacionada con el cáncer en experimentos con ratas, pero nunca extendió el veto a los alimentos.

Ahora, el mismo organismo estaría a punto de tomar la decisión de vetar al 100% colorante rojo nº 3, de acuerdo al Washington Post.

Por otro lado, como recoge la BBC, en el Reino Unido su uso está permitido solo en una gama limitada de productos y se considera demasiado riesgoso venderlo directamente a los consumidores. Además, el medio inglés afirma que la eritrosina se ha relacionado con problemas de hiperactividad y problemas de comportamiento en niños.

Junto a lo anterior, un estudio estadounidense sugirió un mayor riesgo de tumores de tiroides cuando se probó en ratas macho.

En Chile existe un proyecto de ley del 2021 que busca prohibir el uso de colorantes artificiales o sintéticos -como la eritrosina- en la fabricación de alimentos. En ese sentido, la idea legislativa afirma que “tanto las empresas alimentarias como de medicamentos han utilizado el marketing visual con el fin de alterar las percepciones y emociones con respecto al producto entregado”.

Justamente por lo anterior, el proyecto busca modificar el Código Sanitario y especificar que “se prohíbe la utilización de colorantes artificiales o sintéticos como aditivos alimentarios.