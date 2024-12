Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Haciendo un recuento de los regalos más buscados para esta Navidad, se destaca la tendencia por los peluches de capibaras, con precios que van desde los 13.000 hasta los 30.000 pesos. Entre los juguetes favoritos para niñas y niños se encuentran opciones como el peluche \\'Barbie Tie Dye Sorpresa\\', el \\'Multipack de Figuras de Batalla Pokémon\\' y el juego de mesa portátil \\'Gaming Grab and Go\\', con notables rebajas en sus precios. En el ámbito tecnológico, se mencionan los audífonos bluetooth \\'Noise Cancelling Sony WF-1000XM5\\', el \\'Parlante Bluetooth Bose SoundLink Flex-Celeste\\' y el \\'Smartwatch Garmin Vivoactive 5\\' como opciones populares. En perfumería, destacan productos como \\'Eminence Moss\\', el \\'Set Miniaturas Perfumes Mujer de Versace\\' y la \\'Crema Hidratante Creme de Corps de Kiehl\'s\\' como alternativas buscadas y accesibles. Además, la PlayStation 5 Slim digital con 2 juegos y diversos perfumes como \\'Acqua di Gio Parfum Hombre 40 ml Giorgio Armani\\' y \\'Ck One Edt 100Ml Unisex\\' también se encuentran entre los artículos más populares para regalar esta temporada navideña.