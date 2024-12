Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Varios chilenos tienen la oportunidad de gritar campeón en el Torneo Betano, la liga de primera división de Argentina, con los partidos de Talleres vs Newell\'s, y Vélez vs Huracán. Vélez Sársfield y Talleres de Córdoba lideran la tabla con 48 puntos cada uno, mientras Huracán suma 46 unidades, manteniendo la posibilidad de levantar la copa. Los encuentros se disputan este domingo desde las 19:30 horas de Chile, siendo transmitidos por ESPN y Disney+ para Vélez vs Huracán, y por TyC Sports Internacional y Fanatiz para Talleres vs Newell\'s. Las expectativas están altas, ya que Vélez busca mantener su liderazgo, Talleres busca arrebatarle el título, y Huracán espera dar la sorpresa en esta emocionante jornada de fútbol argentino con chilenos en cancha.