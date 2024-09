El Consulado de Irlanda en Chile informó sobre un nuevo proceso para postular a una Working Holiday, el cual se abrirá el próximo 26 de septiembre. Acá te contamos los detalles.

Se trata del segundo proceso que abre el país europeo en el año, el cual brinda esta oportunidad única a 200 chilenos para que estudien o trabajen.

Mientras que los primeros 100 cupos se entregaron a partir de abril, los 100 restantes se abrirán en esta segunda parte del año. Revisa los detalles.

Según comentaron desde el Consulado, la apertura de las vacantes ocurrirá a las 9:00 AM de este jueves 26 de septiembre de 2024.

A través de esta instancia, las personas que tengan entre 18 y 30 años podrán acceder a una permanencia de 1 año en Irlanda; un beneficio que podrán hacer efectivo en un plazo de hasta 12 meses tras ser obtenido.

Además, una vez que estén en el país, podrán salir y volver a entrar en el mismo período, a menos que tengan un trabajo permanente.

Pero antes deben postular, y como ocurre con el resto de las WH con las que Chile posee acuerdos, hay que cumplir con una serie de requisitos.

1. Ser ciudadano/a chileno/a y titular de un pasaporte vigente.

2. Tener entre 18 y 30 años.

3. Residir habitualmente en Chile, o que lo hayan hecho durante los últimos 6 meses al momento de la solicitud.

4. No viajar acompañado/a de familiares dependientes, a menos que cuenten con visa propia.

5. No haber participado previamente en el Programa.

6. No tener antecedentes penales.

7. Disponer de fondos suficientes para su manutención durante el período inicial de su estancia.

8. Tener un pasaje de avión de ida y vuelta a su país de origen o dinero suficiente para comprarlo: 1.500 euros ($1.529.603) con boleto o 3.000 euros ($3.059.206) sin. Se les puede pedir que presenten un comprobante de fondos al entrar a Irlanda.

9. Disponer de seguro médico y accidentes, incluyendo hospitalización y repatriación durante toda su estancia.

10. Pagar los derechos consulares de la visa correspondiente.