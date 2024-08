Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En Chile, el aumento en la venta de motocicletas ha llevado a un incremento en las multas exclusivas para motociclistas, donde no usar casco homologado puede resultar en multas de hasta 1,5 UTM, transportar menores sin cumplir normas específicas conlleva multas de hasta 10 UTM, y manejar sin la licencia adecuada puede resultar en multas de 1,5 UTM. Además, otras infracciones como no llevar las manos en el manubrio por carga, no tener las luces encendidas en todo momento, manejar mal en grupo, tomarse de otros vehículos en movimiento, no transitar en vías exclusivas, o adelantar mal para aproximarse a la línea de detención, también pueden acarrear multas desde 0,5 hasta 1,5 UTM.