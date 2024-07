Anuncian que varias aplicaciones dejarán Google Play: cuáles son y por qué serán eliminadas

Google ha decidido tomar una medida drástica en la Play Store, anunciando que a partir del 31 de agosto de 2024, eliminará un considerable número de aplicaciones para garantizar que cumplan con los estándares de calidad necesarios. Las aplicaciones que serán eliminadas incluyen aquellas con funcionalidades limitadas y las que presentan problemas de funcionamiento, como las estáticas o las que no cargan correctamente. Esta decisión se enmarca en la lucha contra el malware en Android, con Google implementando la función \'Detección de amenazas en vivo\' en el próximo Android 15, que utilizará inteligencia artificial para analizar aplicaciones en busca de comportamientos maliciosos y proteger la seguridad de los dispositivos.

Google ha adoptado una decisión drástica respecto a algunas de las aplicaciones disponibles en la Play Store, y es que a partir del 31 de agosto de 2024, un gran número de ellas serán eliminadas de la tienda.

Se trata de una medida con fines claros: asegurar que éstas cumplan con los estándares necesarios para el catálogo, garantizando así que los usuarios accedan a contenido y funcionalidades de alta calidad.

Para abordar este problema, la compañía decidió llevar a cabo una limpieza exhaustiva. Si bien no se han revelado los nombres específicos, la compañía entregó detalles sobre el tipo de las aplicaciones que dejarán la plataforma.

Estos son los tipos de aplicación que saldrán de la Play Store

Por el momento, Google Support anunció que dos tipos de aplicaciones disponibles saldrán de Google Play Store, correspondientes a aquellas que tienen funcionalidades limitadas y otras que están rotas.

Aplicaciones de funcionalidad y contenido limitados: apps estáticas sin funciones específicas, por ejemplo, herramientas que solo tienen texto o de archivos PDF. Apps con muy poco contenido y que no brindan una experiencia de usuario atractiva, como algunas que solo aportan un fondo de pantalla, y otras plataformas que están diseñadas para no hacer nada o que no tienen ninguna función.

Aplicaciones con funcionalidad rota: En esta categoría se encontrarían aquellas aplicaciones que tienen problemas para instalarse. Apps que se instalan, pero no se cargan, o plataformas que cargan, pero no responden y se cierran.

Estas acciones se enmarcan en diversos problemas que la compañía tiene en torno a sus aplicaciones, incluyendo la identificación de amenazas provenientes de aplicaciones maliciosas en la Play Store. Para abordar este problema del malware en Android, Google ha decidido tomar medidas drásticas para erradicarlo.

Con el objetivo de mejorar la seguridad de los dispositivos Android, la compañía ha lanzado una nueva función en el próximo Android 15 denominada ‘Detección de amenazas en vivo’. Esta tecnología utiliza inteligencia artificial en el dispositivo para analizar aplicaciones en busca de comportamientos maliciosos.

De esta forma, si una aplicación presenta un comportamiento inusual, será enviada inmediatamente a una revisión más detallada en busca de posibles amenazas. En caso de confirmarse la existencia de alguna amenaza, se notificará al usuario para que tome las medidas correspondientes, como desactivar o eliminar la aplicación.