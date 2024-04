Dicen que en gustos no hay nada escrito e Internet sabe bien de eso. El último tiempo se ha popularizado la tendencia de vender o comprar fotos de pies.

Ya sea por razones fetichistas o por curiosidad, esta práctica se ha masificado tanto para quienes están interesados en conseguir material audiovisual de este tipo, como quienes buscan obtener un beneficio económico.

De igual forma como funciona “OnlyFans”, el sitio web “FeetFinder” permite ver, comprar y vender contenido, pero en este caso es exclusivo de pies.

Según señalan en su sitio web, su marca es “la más segura, grande y fácil” para adquirir este tipo de material, y afirman que tienen millones de usuarios en su red.

Aunque para algunas personas pueda ser un tema tabú o sientan vergüenza de hacerlo, lo cierto es que según lo que comentan desde FeetFinder, no es necesario que una o un creador de contenido revele su rostro. Aunque sí existen una serie de condiciones o restricciones.

Quienes actúen como vendedores, pueden fijar sus propias tarifas, pero sí se les restringe un 20% de comisión que se lleva la empresa. El beneficio es que el 80% restante es del creador de contenido.

Los y las compradoras no deben pagar una membresía para ver el contenido pero sí para adquirirlo. En caso contario, quienes utilicen su cuenta de FeetFinder para vender, deben pagar una suscripción mensual de 4,99 dólares en su plan básico y de 14,99 en la versión premium.

En ambos roles, todas las personas en la plataforma tienen que ser mayores de 18 años. Para el caso de compradores, deben cargar un archivo de su cédula de identidad para comprobarlo. Los y las vendedoras la tienen más difícil: deben subir 2 fotos, una de su carnet y otra de ellos con su identificación.

Cabe destacar que aunque esta práctica reviste un carácter fetichista, el sitio tiene una serie de restricciones alusivas al material pornográfico. Revísalas a continuación:

1. FeetFinder es solo para venta exclusiva de fotos y videos de pies.

2. No se permite contenido con fluidos corporales.

3. Prohíbe las solicitudes para conocer usuarios, especialmente como servicios de escort.

4. No se puede vender contenido relacionado a menores, bestialismo o a servicios de escort.

5. No se permite contenido que infrinja las políticas de Visa o MasterCard, como drogas, armas, violencia extrema, entre otras.

6. Pagar por el contenido por fuera de FeetFinder.