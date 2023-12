Como cada fin de año, se empiezan a recopilar los principales datos de los últimos 365 días, y entre ellos, se encuentra el ránking de goleadores del fútbol mundial del 2023.

Los jugadores que se encuentran entre los primeros lugares están lejos de ser nombres desconocidos: Harry Kane, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

Dato mata relato, dice el dicho, y aplica para quienes pusieron en duda el talento del portugués Cristiano Ronaldo, quien, hasta ahora, es el máximo goleador del fútbol mundial en el 2023.

Muy de cerca, el futbolista inglés, Harry Kane se instala en el segundo lugar del ranking de estadísticas de goles anuales, seguido por el francés y campeón del mundo en el 2018, Kylian Mbappé.

En el cuarto puesto, y solo con 3 goles por debajo de Cristiano Ronaldo, el “androide” Erling Haaland demostró su poderío en la Premier League, con 50 goles anotados en el 2023.

Vale destacar que Erling Haaland será baja en el Manchester City por lesión estrés óseo y no será parte de la plantilla en los 2 partidos que aún le restan por disputar al equipo inglés.

Por su parte, Harry Kane y Kylian Mbappé tampoco verán ación antes de terminar el 2023, pues sus respectivas ligas (Bundesliga y Ligue 1) no tienen fechas programadas antes del 31 de diciembre.

Con esto, la corona del máximo goleador del 2023 es inminente para el incombustible Cristiano Ronaldo de 38 años, que aún debe disputar un juego más con el Al-Nassr en el fútbol saudí.

The Record's GOAT 🐐

He's done it ✅

AlNassr Captain, Cristiano Ronaldo becomes the world's top scorer in 2023 after reaching his 53rd goal against Ittihad today 🔥👑

He surpassed Kylian Mbappe and Harry Kane, who scored 52 goals each 👏 pic.twitter.com/AbpoQHo5IA

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 26, 2023