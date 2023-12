Cristiano Ronaldo no se cansa de romper récord en su carrera como futbolista profesional. 5 Champions League, 5 balones de oro, 4 trofeos como mejor jugador de Europa y 3 The Best, por nombrar algunos de sus galardones, lo alzan como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Mucho se habló de su merma en la calidad luego de llegar a Arabia Saudita a principio del 2023, pero lo cierto es que él se ha encargado de lapidar todos rumores y comentarios en su contra.

Ahora, a 5 días de finalizar la su primera temporada en Medio Oriente, puede decir que se ha consagrado como el máximo anotador en el año calendario en todas las competiciones.

El portugués registró 53 goles en este 2023 y pasó por encima de Kylian Mbappé y de Harry Kane, quienes se quedaron con 52 cada uno en la Ligue 1 de Francia y la Bundesliga de Alemania respectivamente.

De hecho, CR7 puede aumentar la cuenta el último fin de semana del año, luego de que Al-Nassr enfrente a Al Taawon el sábado 30 de diciembre.

The Record's GOAT 🐐

He's done it ✅

AlNassr Captain, Cristiano Ronaldo becomes the world's top scorer in 2023 after reaching his 53rd goal against Ittihad today 🔥👑

He surpassed Kylian Mbappe and Harry Kane, who scored 52 goals each 👏 pic.twitter.com/AbpoQHo5IA

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 26, 2023