Ya sea como herramienta de trabajo, comunicación o entretención, el teléfono celular se ha vuelto indispensable en nuestras vidas, tanto así que llevamos el cargador a todas partes para evitar que se apague.

En ese instante, cuando la batería baja del 15% y el apagado es inminente, lo común es evitar que llegue a 0% y lo pongas a cargar de inmediato.

Esa acción, de enchufar tu dispositivo a la fuente eléctrica, es tan rutinaria que de seguro no te has percatado que quizás estás cometiendo un error, poniendo en riesgo su vida útil.

¿Hay una forma correcta de conectar el cargador de tu celular?

Resulta que, según expertos, el orden en el que procedes es importante, planteando que si primero conectas el teléfono celular al cargador y luego a la corriente, podrías generarle un eventual daño.

De acuerdo con una publicación de Huawei, cuando vas a realizar la carga en ese orden, el dispositivo podría verse afectado por cualquier sobrecarga que haya en el voltaje.

En caso de que ello ocurra, podría generarse un pulso grande de energía en el celular que podría dañarlo y generar afectaciones como “pérdida de datos, degradación del rendimiento, reducción de la duración de la batería, congelamiento y reinicio del teléfono, parpadeo de la pantalla, ruido, daños en el circuito y otros problemas”.

En ese sentido, el orden más seguro sería enchufar el cargador a la corriente, para luego conectar el cable al dispositivo. Cabe destacar, de todos modos, que si bien ello no elimina la sobrecarga que pueda haber en el voltaje, de esta manera “se puede evitar el contacto directo” entre la tensión y el móvil.

Según el sitio Give IT, Get IT, la misma regla aplica a notebooks con cargador, afirmando que haciéndolo en este orden, evitas generar un daño en la Placa Madre.

Otras recomendaciones

Además, otras recomendaciones útiles a la hora de cargar tu dispositivo, es que cuando llegue a 100%, desconectes primero el teléfono antes que el cargador, debido a que de otro modo podría “generar una corriente instantánea inversa”.

Hacerlo de esa manera permitirá prevenir un envejecimiento acelerado de la batería. Sobre esa misma línea, otra medida que evita acortar su vida útil es desconectarlo de la corriente cuando complete su carga.