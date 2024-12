Tras dejar la prisión preventiva y pasar a cumplir arresto domiciliario, Cathy Barriga lanzó dardos contra Jaime Vodanovic, el padre del actual alcalde de la comuna de Maipú (Tomás Vodanovic), en la región Metropolitana, ¿sabes quién es y a qué se dedica?

Barriga, exjefa comunal de Maipú, se encuentra con la medida cautelar, ya que se encuentra procesada por la justicia por presuntos delitos de fraude al fisco, de aproximadamente 30 mil millones de pesos, dentro del municipio.

¿Quién es Jaime Vodanovic, nombrado por Cathy Barriga?

Luego de que la justicia revocará la prisión preventiva, Cathy Barriga afirmó que tras ella “hay un solo persecutor”, Tomás Vodanovic, y dijo que el actual alcalde de Maipú, “es hijo del cuarto poder, su papá es Jaime Vodanovic, que ustedes deben conocerlo, muchos encargados de prensa”.

“Si ustedes me quieren dañar, quieren debilitarse… acá hay una sola persona que me persigue, pero no se da cuenta que me está haciendo mucho más fuerte”, cerró la ex Rebotina.

¿Pero quién es Jaime Vodanovic? Según confirmó el periodista de Mega, Rodrigo Sepúlveda, el papá del reelecto jefe comunal, su padre trabajó en El Mercurio, sin embargo, afirmó que no tenía decisión editorial. “Trabajaba en un diario, pero veía la parte comercial, lo que no tiene capacidad editorial para establecer pauta o programas”, aseveró.

De acuerdo a su propio perfil de Facebook, Jaime Vodanovic, de 69 años, es dueño de un hospedaje ubicado en Pisco Elqui, Paihuano, en la región de Coquimbo llamado Casa Ayke, donde residiría.

Asimismo, afirma que sus estudios profesionales los cursó en Pontificia Universidad Católica de Chile y que tuvo pasos laborales por El Mercurio y la Revisa Paula.