Seguramente te ha pasado: estás en el supermercado, tomas el mismo pan o la misma leche de siempre, pero al llegar a la caja te das cuenta de que los 5 mil pesos con los que solías pagar esa compra ya no te alcanzan. La respuesta tiene que ver con un fenómeno económico que afecta a todos, aunque no siempre lo entendemos a fondo: la inflación.

Lo cierto es que a las personas nos importa lo que el dinero puede comprar, no solo el número que aparece impreso en él. En otras palabras, lo relevante es su poder adquisitivo, no su denominación: un billete de $10 mil no tiene mucha utilidad si no alcanza para comprar nada.

Uno de los principales indicadores que se usan para medir la inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este índice recoge la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios que las familias suelen consumir, como alimentos, transporte y vivienda. Por eso, cuando escuchas que “el IPC subió”, significa que el costo de vida también lo hizo.

“La inflación es el aumento sostenido en el nivel de precios de bienes y servicios en una economía. Esto significa que con el tiempo el dinero pierde valor y necesitas más para comprar lo mismo. Por ejemplo, la inflación se vería reflejada si hoy gastas $10.000 y el próximo año $11.000 por el mismo producto”, explicó a BioBioChile Ricardo Bustamante, economista y subgerente de estudios de Capitaria.

“Es un fenómeno natural que se da en la economía, pero se debe mantener en niveles controlados”, precisó. En Chile, el trabajo del Banco Central es velar por la estabilidad de la moneda, y su objetivo es que la inflación anual del IPC se ubique en torno al 3%.

Según explica el ente, además de disminuir el poder adquisitivo del dinero, la inflación genera una mayor incertidumbre en la población, afectando las decisiones de los actores en el mercado. Por ejemplo, muchas personas podrían adelantar compras por temor a que los precios sigan aumentando o las empresas podrían postergar sus inversiones ante un panorama inestable.

¿Qué impacto tiene la inflación en el día a día de las personas?

El impacto de la inflación se siente en el bolsillo. Si suben los precios de los alimentos, el arriendo, los medicamentos o el transporte, pero tu sueldo sigue siendo el mismo, tu poder adquisitivo disminuye. En otras palabras, puedes comprar menos con el mismo ingreso.

“La inflación afecta al consumo. Se puede ver como un impuesto al consumo, y si destino más porcentaje de mi ingreso a consumo, mayor es el impuesto. Eso suele afectar más a las personas de más bajos ingresos, ya que no tienen capacidad de inversión-ahorro”, indicó Emilio Venegas, Magíster en Finanzas y Socio Líder de Advisory en BDO Chile.

Para quienes tienen ahorros, la inflación también es un problema porque reduce el valor de ese dinero con el tiempo. Por ejemplo, si guardaste $100.000 debajo del colchón o en una cuenta bancaria que no genera intereses, y la inflación sube un 10%, esos $100.000 alcanzarán para comprar menos cosas en el futuro que cuando los ahorraste.

“A mayor inflación, disminuye el poder adquisitivo de las personas. Consumir y pagar cuentas sale más caro. Y en el caso de que los sueldos no suban, disminuye el poder adquisitivo de las personas. Les alcanza para menos”, señaló el experto en finanzas.

¿Por qué ocurre la inflación?

La inflación tiene varias causas, pero entre las más comunes están:

Alta demanda y baja oferta: Si muchas personas quieren comprar un producto, pero no hay suficiente para todos, los precios suben. Es como una subasta: quien pueda pagar más, se lo lleva.

Aumento de costos: Cuando fabricar o transportar algo se encarece, como ocurre cuando suben los precios de los combustibles, las empresas trasladan ese costo a los consumidores, elevando los precios.

Más dinero en circulación: Si hay más dinero disponible en la economía, pero no aumenta la cantidad de productos o servicios, el valor del dinero disminuye. Esto se vio, por ejemplo, tras los retiros de fondos de las AFP en Chile, recordó Bustamante.

Factores externos: Cambios fuera del control del país, como el aumento del dólar o el encarecimiento de materias primas, también pueden elevar los precios, porque muchos productos importados o fabricados localmente dependen de esos costos.

Emisión excesiva de dinero: Si un país imprime dinero de forma indiscriminada, este pierde valor, lo que hace que los precios suban.

Respecto de este último punto, la Doctora en Economía e Instituciones por la Universidad Complutense de Madrid, Virginia Rosales, dio el ejemplo a The Conversation de qué pasaría si un presidente decidiera imprimir más dinero y repartirlo entre la población.

“La mayoría de la gente se iría a gastarlo, lo que haría subir los precios de los bienes y servicios. En poco tiempo volveríamos a encontrarnos en la situación inicial”, señaló.

Según explicó, si esto se repitiera una y otra vez, la economía podría entrar en una espiral de aumentos descontrolados en los precios, conocida como hiperinflación, donde el dinero pierde tanto su valor que ya no sirve para cubrir ni las necesidades básicas.

Casos históricos de hiperinflación

Algunos países han enfrentado situaciones extremas de inflación, conocidas como hiperinflación. Después de la Primera Guerra Mundial, durante la República de Weimar, Alemania imprimió grandes cantidades de dinero para pagar sus deudas, lo que provocó una inflación descontrolada.

“El billete de un tranvía, el 1 de agosto de 1923, costaba 8.000 marcos. El 9 de agosto valía 15.000 marcos. El 14 de agosto ya costaba 100.000 marcos. El 9 de septiembre se necesitaban 500.000 marcos y el 20 de septiembre el mismo billete valía 4 millones de marcos”, recordó The Conversation.

Se dice que los precios subían tan rápido que la gente necesitaba carretillas llenas de billetes para comprar bienes esenciales como pan o huevos.

Otro caso bastante documentado en el siglo XXI es el de Venezuela, país que sufrió una hiperinflación severa debido a problemas económicos y políticos. Los precios subían muchas veces al año, y muchos productos básicos, como alimentos y medicamentos, se volvieron inalcanzables.

¿Cómo se controla la inflación en Chile?

Como se mencionó al inicio, en Chile, el Banco Central es el encargado de mantener la inflación bajo control. Su principal herramienta para esta tarea es la tasa de política monetaria (TPM), que influye en el costo de los créditos y en cuánto gastamos o ahorramos.

Además, el Banco Central fija una meta de inflación (alrededor del 3% anual) y toma decisiones para acercarse a ese objetivo.