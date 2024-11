Este jueves, el Senado de Australia aprobó una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a niños y adolescentes menores de 16 años. En efecto, se trata del primer país en establecer un límite de edad tan alto en el acceso a estas plataformas, las que incluyen a Snapchat, TikTok, Instagram y X, entre otras.

En ese sentido, muchos se preguntan cómo lo hará el gobierno australiano para implementar esta drástica medida, considerando además que no impone sanciones para los padres o jóvenes.

Lo primero que se debe mencionar es que esta ley no es inmediata, sino que entrará en vigor en 12 meses más. No es algo menor, ya que son las propietarias de las redes sociales las que tendrán la responsabilidad de hacer cumplir el límite de edad. Por lo tanto, necesitan tiempo para idear un sistema que verifique la edad de los usuarios.

Para aquellas empresas que no cumplan, las multas pueden alcanzar los 50 millones de dólares australianos (31,7 mil millones de pesos chilenos).

“La ley obligará a las plataformas de redes sociales a tomar medidas razonables para impedir que los menores de 16 años tengan cuentas. (…) obliga a las plataformas de redes sociales (no a los padres ni a los jóvenes) a tomar medidas razonables para garantizar que se apliquen estas protecciones”, indicó el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

No obstante, la autoridad agregó que la ley contempla que los jóvenes australianos tengan acceso continuo a la mensajería y los juegos en línea, así como a servicios relacionados con la salud y la educación, como Headspace, Kids Helpline, Google Classroom y YouTube.

Entre las opciones que se han discutido para restringir el acceso a las redes, está la implementación de sistemas de verificación de identidad mediante tecnología avanzada, como el uso de datos biométricos de reconocimiento facial o inteligencia artificial para analizar documentos oficiales.

Sin embargo, estas soluciones han generado controversia, ya que algunos sectores consideran que podrían vulnerar la privacidad de los usuarios.

Si bien la ley se aprobó por un margen de 34 votos a favor y 19 en contra, las críticas no se han hecho esperar. La mayoría, argumentando que la ley no tendrá los resultados esperados, en parte por la rapidez con la que fue implementada, y que, incluso, podría llegar a ser perjudicial.

Por ejemplo, David Shoebridge, del Partido Verde, calificó la ley como “defectuosa y peligrosa”, señalando que organismos de salud mental y defensores de derechos humanos han advertido sobre sus riesgos. Lo anterior, especialmente para jóvenes vulnerables, como el colectivo LGTBIQ+ en zonas rurales, que dependen de las redes para apoyo, además de afectar la privacidad de todos los usuarios.

De parte de las mismas plataformas, las críticas tampoco faltaron. El magnate y dueño de X, Elon Musk, acusó que la ley “parece una forma encubierta de controlar el acceso a Internet por parte de todos los australianos”.

Seems like a backdoor way to control access to the Internet by all Australians https://t.co/694yCzWOaB

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2024