George Peter Kaluma, un férreo opositor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Kenia, está causando revuelo en España por ser uno de los invitados estelares a una cumbre antiabortista que se realizará en el Senado.

Según consigna el medio El País, este encuentro se desarrollará el próximo lunes de 2 diciembre, encabezado por la organización de extrema derecha, Red Política de Valores, presidida por José Antonio Kast.

Kaluma, quien es un miembro del parlamento de Kenia, tiene puntos de vista tan extremos en materia de remover derechos a personas homosexuales que, ante las consultas de El País a la organización por invitarlo a la VI Cumbre Transatlántica, marcaron algo de distancia y señalaron que “nuestra Red, obviamente, no conoce ni suscribe todas las opiniones de los invitados a la cumbre“.

“Todo posicionamiento que esté en sintonía con los valores que afirman la infinita dignidad de todo ser humano en todas las etapas de su desarrollo, manifestado de forma pacífica y respetuosa, tiene nuestra acogida; a la vez, toda opinión que se aleja de esos valores no puede tener ningún tipo de apoyo nuestro”, sostuvieron desde la organización.

La figura política que ha revolucionado a España forma parte de la Asamblea Nacional de Kenia desde 2013, tras ser electo por el partido Movimiento Democrático Naranja, y representando a la zona de Homa Bay.

De acuerdo al propio parlamento de este país africano, Kaluma es egresado de leyes y tiene un máster en la misma área, otorgado por la Universidad de Nairobi.

Aunque más allá de sus estudios o experiencia política, es conocido en Kenia por su postura conservadora y sus duras críticas hacia la comunidad LGBTQI+.

A través de su cuenta de X, en reiteradas ocasiones se ha referido a las personas homosexuales como “pervertidas”, “malvadas”, “inhumanas”, y una “amenaza”. De hecho, sin ir más lejos, este 27 de noviembre publicó “¡estos pervertidos deberían ser arrestados, procesados ​​y encarcelados en una habitación con castigos corporales hasta que cumplan!”, en referencia a una pareja de hombres que se habrían pedido matrimonio.

These perverts should be arrested, prosecuted and be jailed in one room with corporal punishment until they deliver! pic.twitter.com/4Tl0M0Agas

— Hon. George Peter Kaluma, CBS. MP. (@gpdkaluma) November 27, 2024