Desde tiempos remotos, la luna ha sido fuente de fascinación y misticismo, pero aún persiste desinformación respecto a sus fases y su "lado oscuro". Contrariamente a la creencia popular de las cuatro fases, la luna realmente atraviesa ocho fases en un ciclo de aproximadamente 29.5 días, según la NASA. Desde la luna nueva hasta la luna menguante, cada fase presenta características únicas, como la iluminación progresiva de la luna creciente hasta alcanzar la luna llena. Respecto al supuesto "lado oscuro" de la Luna, la NASA aclara que no existe, ya que ambos lados reciben luz solar en momentos diferentes debido al fenómeno de "acoplamiento de marea" o "rotación sincrónica". La Luna es visible o no, dependiendo de su posición en su órbita alrededor de la Tierra y de la fase en la que se encuentre.

Desde tiempos remotos, la Luna ha sido fuente de fascinación y misticismo. Sin embargo, aún hay mucha desinformación en torno a sus fases y su “lado oscuro”.

A menudo escuchamos sobre cuatro fases principales de la Luna: nueva, creciente, llena y menguante. Sin embargo, este ciclo es más complejo y se compone en realidad de ocho fases que completan un periodo de unos 29.5 días, conocido como ciclo sinódico.

¿Cuáles son las fases de la Luna?

Según explican desde la NASA, las fases lunares son:

1. Luna nueva (en inglés, new moon): Aquí la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, de modo que su lado iluminado apunta hacia el Sol y el lado visible desde la Tierra permanece oscuro. En esta fase, la Luna es prácticamente invisible.

2. Luna creciente (en inglés, waxing crescent): A medida que la Luna avanza en su órbita, empieza a reflejar algo de luz en su lado visible desde la Tierra. Este delgado borde de luz es el primer indicio de que el ciclo avanza.

3. Cuarto creciente (en inglés, first quarter): Ahora, la mitad de la cara visible de la Luna está iluminada, creando una forma semicircular. Este es un momento clave del ciclo y ocurre aproximadamente una semana después de la Luna nueva.

4. Luna gibosa creciente (en inglés, waxing gibbous): Más de la mitad de la cara visible está iluminada. Durante esta fase, la Luna se va acercando a su fase completa.

5. Luna llena (en inglés, full moon): La Luna se ubica en el lado opuesto de la Tierra respecto al Sol, de manera que toda su cara visible está completamente iluminada. Es el momento en que la Luna luce más brillante y redonda.

6. Gibosa menguante (en inglés, waning gibbous): Tras la Luna llena, la porción iluminada comienza a reducirse. Aunque sigue siendo mayor al 50%, cada noche se observa una leve disminución.

7. Cuarto menguante (en inglés, third quarter): En esta fase, la Luna muestra nuevamente la mitad de su cara iluminada, pero ahora en sentido opuesto al cuarto creciente.

8. Luna menguante (en inglés, waning crescent): La porción iluminada se reduce a un pequeño arco, antes de que el ciclo vuelva a comenzar con una Luna nueva.

¿Es verdad que existe un “lado oscuro” de la Luna?

Uno de los mitos más extendidos es la idea de un “lado oscuro” de la Luna, aquel que nunca recibe luz solar y siempre permanece en penumbra. Sin embargo, esto es falso.

“El lado oculto de la Luna recibe tanta luz solar como el lado visible”, indican desde la NASA. “Al igual que la Tierra, la Luna tiene un lado diurno y un lado nocturno, que cambia a medida que la Luna gira. El Sol siempre ilumina una mitad de la Luna, mientras que la otra mitad permanece oscura”.

Ambos lados de la Luna reciben luz solar en distintos momentos. La diferencia es que el lado oculto no es visible desde la Tierra, ya que siempre vemos la misma “cara”. Durante el ciclo lunar, el lado “oculto” también pasa por fases de luz y sombra, igual que el lado visible.

A esto se le conoce como “acoplamiento de marea” o “rotación sincrónica”, lo que permite entender por qué es insostenible pensar que existe un lado de la Luna que esté siempre oscuro.

¿Por qué no siempre vemos la Luna?

No siempre vemos la Luna porque la Tierra rota y la Luna tiene su propia órbita alrededor de nosotros. Esto significa que la Luna no está siempre en la misma posición en el cielo. Además, dependiendo de su fase (como Luna llena o nueva), puede ser visible solo de noche, de día o, a veces, no verse en absoluto.