Un insecto volador similar a un "zancudo gigante" que puede verse en casas es la típula, conocida por ser de la familia Tipulidae y parecerse a los mosquitos, pero totalmente inofensiva, ya que no pica ni transmite enfermedades. Aunque su tamaño puede ser imponente, estas criaturas desempeñan un papel esencial en el ecosistema, alimentándose de néctar y siendo una fuente de alimento para aves y arañas. Las típulas también contribuyen a la polinización de las flores, ayudando a mantener la fertilidad del suelo. Por lo tanto, no se les debe considerar una amenaza y, si se encuentran en casa, se recomienda liberarlas al aire libre en lugar de matarlas.

Si alguna vez has visto un insecto volador parecido a un “zancudo gigante” revoloteando por tu casa, es probable que hayas tenido un encuentro con una típula.

Aunque su apariencia puede ser intimidante por su gran tamaño, es importante saber que estos insectos no representan ningún peligro para los humanos y, de hecho, cumplen una función fundamental en el ecosistema.

¿Qué son las típulas?

Las típulas (familia Tipulidae), comúnmente conocidas como “zancudos gigantes”, son insectos que se parecen mucho a los mosquitos, pero son completamente inofensivos. A diferencia de los mosquitos, no pican ni transmiten enfermedades. De hecho, las típulas ni siquiera se alimentan de sangre; su dieta se basa mayormente en néctar.

Para distinguir una típula de un zancudo, fíjate en el tamaño y comportamiento. Según la Oficina del Cambio Climático de Bilbao, las típulas son mucho más grandes, suelen medir unos 6 cm (a veces incluso 10), con patas muy largas, delgadas, y son torpes al volar. Los zancudos, en cambio, son más pequeños (de 0,5 a 1 cm), y son más ágiles al volar.

¿Por qué no deberías matarlas?

Matar una típula no solo es innecesario, sino que también elimina a un insecto que juega un rol importante en la cadena alimentaria. Las típulas son una fuente de alimento para otros animales, como aves y arañas, y sus larvas contribuyen a la descomposición de materia orgánica en el suelo, lo que ayuda a mantener la fertilidad del suelo en ambientes naturales.

Además, al alimentarse del néctar de las flores, las típulas también cumplen un rol clave en la polinización, ayudando a que las plantas florezcan y se reproduzcan. Aunque no son los principales polinizadores, cada pequeña contribución al equilibrio ecológico es valiosa.

Hola soy típula, NO un mosquito 😊. Me matas sin que yo sea un peligro para nadie, al contrario, soy una ayuda. No chupo sangre, pero me alimento del néctar de las flores ayudando a polinizarlas. Ahora que me conoces, por favor no me mates, si por error entro a tu casa,… pic.twitter.com/KPB6Jkwgxp — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) August 18, 2023

Al no ser plagas ni representar ningún riesgo para la salud humana, las típulas no deberían verse como una amenaza. Su presencia en el hogar generalmente es casual y es probable que no vivan mucho tiempo dentro.

¿Qué hacer si te encuentras con una típula?

Si te encuentras con una típula en tu casa, no te alarmes. Lo más recomendable es simplemente dejarla en paz, o si prefieres, atraparla con un vaso y un trozo de papel para liberarla al aire libre. Recuerda que estos “zancudos gigantes” no están interesados en hacerte daño y su vida útil es bastante corta.