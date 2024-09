Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó que el «Pipeño» no es vino, al menos no siempre, separándolo de la categoría de «Vino Pipeño» en una polémica Resolución Exenta. Para ser considerado Pipeño, la bebida debe ser alcohólica, parcialmente fermentada, elaborada de mosto de uvas frescas sin aditivos, con menos de 11,5° GL de alcohol, y con baja acidez. La producción debe ser en determinadas regiones y por cooperativas o agricultores familiares. A pesar de su importancia cultural y territorial, al tener menos de 11,5° GL, no puede ser comercializado como vino. El Vino Pipeño, en cambio, sigue siendo una categoría separada sujeta a normativas vinícolas y puede ser producido a nivel nacional. Esta distinción busca valorar los productos locales, proteger su autenticidad y preservarlos como parte del patrimonio chileno.