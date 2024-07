Este viernes anunciaron una nueva funcionalidad para las notas de Instagram. Ahora se pueden publicar en los reels y publicaciones normales. Con esta nueva función, la idea es dar otro formato para expresarse y abrir posibilidades de comunicar una idea, sentimiento o pensamiento rápido.

Este espacio ya se estaba utilizando desde 2022 con las notas normales, que se han ido actualizando progresivamente hasta ahora, con estas últimas en los posts. Anteriormente, estaban solamente disponibles en las historias y, en un inicio, en la entrada de bandeja de los chats.



Es una nueva forma de comunicarte con tus seguidores, que aparece cuando seleccionas el ícono de Avión y luego de Nota, que te saldrá al inicio de tu feed o de los reels en la esquina inferior izquierda.

Según una nota de prensa, Instagram descubrió durante sus pruebas que a los usuarios les gusta dejar ideas rápidas y comentarios en forma de notas para que sus amigos y conocidos las vean, especialmente si son en estilo humorísticas.

– Reaccionas al instante a las publicaciones, siendo más fácil estar al día con lo que comparten amigos desde sus perfiles.

– Las notas tienen duración de tres días, pero igual puedes eliminarlas antes de ese plazo.

– Puedes seleccionar a “seguidores a los que sigues” o a tus “mejores amigos” ya establecidos en la aplicación.

Esta mañana, varios usuarios reportaron una falla en la nueva implementación.

Mencionaron que al abrir su feed de Instagram, apareció una publicación de Justin Bieber y Selena Gómez, una del 2012 y otra del 2016, cuando eran pareja.

Muchos internautas no comprendían la causa de este suceso, pero ya ha sido resuelto. Ahora se pueden utilizar las notas de forma normal, sin que aparezcan en el inicio del feed de cada seguidor.

I’m on instagram and I’m confused on why I’m seeing a Justin Bieber post from 2012 and apparently the ppl you follow can just leave notes and put old shit on your tl… pic.twitter.com/kAodwHkBnb

— Ψ Kimmy is grieving 2.0 Ψ (@LUVAIURA) July 19, 2024