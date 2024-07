Este martes se celebra el Día de la Virgen del Carmen, fecha religiosa importante que se conmemora desde 2007 como feriado en reemplazo del Corpus Christi. A diferencia de otros feriados, este no es irrenunciable, permitiendo que el comercio opere normalmente. Los trabajadores que deban laborar serán compensados con horas extras o días libres, según lo establecido en el Código del Trabajo.

Este martes 16 de julio es feriado por el Día de la Virgen del Carmen. Se trata de una fecha religiosa importante para muchas personas por lo que conmemora, pero también por ser un día de descanso para algunos.

Esta fecha fue instaurada como feriado en 2007 a través de la Ley 20.148, en reemplazo de otro feriado denominado “Corpus Christi”.

¿Es irrenunciable el feriado del 16 de julio?

Aunque un día no sea hábil, no necesariamente es un feriado irrenunciable. Recordemos que en esas ocasiones, el comercio no puede funcionar con normalidad, aunque exista un acuerdo previo con el empleador.

Según el calendario, nuestro país solo tiene 5 de ellos en 2024: Año Nuevo, Navidad, 18 y 19 de septiembre (Fiestas Patrias) y Día del Trabajador.

Por lo tanto, este 16 de julio no es irrenunciable, lo cual afecta a cómo funcionará el comercio.

Cómo funcionará el comercio durante el feriado

Considerando lo anterior, todos los comercios que quieran abrir, pueden hacerlo. La ley estipula que el empleador puede abrir su local y mantener a trabajadores realizando sus labores si es que les correspondía hacerlo, según sus horarios y turnos.

Ahora, en caso que no les corresponda asistir en la mencionada jornada, los trabajadores tendrán que ser compensados con el pago de horas extras o extraordinarias.

Según el artículo 32 del Código del Trabajo, “las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre el sueldo convenido para la jornada”.

O sea, si por 8 horas de trabajo normal un empleado gana, por ejemplo, $20.000, la jornada extraordinaria se pagará 1,5 más, o sea, $30.000 (20.000*1,5= 30.000).

Pero además, se puede compensar al trabajador con un día libre, siempre y cuando conste por escrito que fue consentido por él junto al empleador.

En resumen, supermercados, malls, cines, y comercios en general, funcionarán con normalidad durante este feriado del 16 de julio.