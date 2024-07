El doctor Elmer Huerta, consultor médico de nuestro medio asociado, RPP, mencionó esta mañana en el programa Encendidos, que morderse las uñas es un problema de salud mental que está clasificado como un trastorno de conducta repetitiva centrado en el cuerpo.

Este trastorno se caracteriza por comportamientos reiterativos enfocados en el cuerpo, como por ejemplo morderse las uñas, comerse los cabellos, morderse las mejillas o morderse los labios. “Si es que la persona no puede dejar de hacer esto, ya puede constituir un problema de salud mental y necesita tratamiento de un profesional”, indicó el Dr. Huerta.

Cabe señalar que hay otros trastornos de salud mental que están relacionados con el mal hábito de morderse constantemente las uñas. Estos son: la ansiedad, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la enuresis, el trastorno de oposición desafiante y los tics.

El consultor médico de RPP dijo en el programa Encendidos que “hay varias cosas que el morderse las uñas puede provocar en una persona”. Estos son:

¿Es posible salir de este problema?

De acuerdo con el doctor Elmer Huerta, la gente que no puede dejar de morderse las uñas debe buscar ayuda de un profesional en salud mental. No obstante, hay una serie de “trucos” que podrían ayudar a salir de este mal hábito.

“Uno de los trucos que recomiendan es mantener las uñas bien recortadas para que no haya qué morder. Segundo, existen unos líquidos que se pueden poner en las uñas -que son como pintura- que son superamargos, cuando te los pones en la boca ya no vas a seguir haciéndolo (morderte las uñas). También se pueden usar barreras físicas como un guante o un dispositivo en los dedos para que no te puedas morder”, indicó.