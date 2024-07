¿Por qué las mujeres pueden abrir una CuentaRUT antes que los hombres?

La CuentaRUT es una de las herramientas financieras más populares en Chile. Se trata de una cuenta vista que no pide requisitos de renta ni antecedentes comerciales para ser abierta. Incluso menores de 18 años pueden acceder a una. Eso sí, la edad mínima exigida varía dependiendo de si eres hombre o mujer.

Según indica el BancoEstado, “pueden abrir una CuentaRUT las mujeres mayores de 12 años y los hombres mayores de 14 años con la autorización de su representante legal (padre, madre u otro debidamente registrado en el Registro Civil)”.

Para entender de donde proviene la diferencia de edad a la hora de poder adquirir una CuentaRUT siendo menor de edad, es necesario revisar el Artículo 26 del Código Civil:

“Llámase infante o niño todo el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.