La modelo Mara Topic, alcanzó fama mundial como la nueva Miss Ecuador 2024, pero la enfermedad que padece (síndrome de Hashimoto) y que la obliga a usar peluca, llamó la atención de quienes la vieron recibir la corona.

La joven de 29 años es directora y productora de cine, y ha colaborado en su compañía de producción con figuras legendarias de la música como Daddy Yankee y Rauw Alejandro.

Mara Topic: la Miss Ecuador que usa peluca

Si bien Mara Topic ha acaparado las portadas por su coronación, aprovechó la oportunidad para concientizar al público sobre su enfermedad, ya que leyó varios comentarios sobre el uso de pelucas en los concursos de belleza. La modelo confesó que padece el síndrome de Hashimoto.

“Tengo una enfermedad autoinmune que de alguna u otra manera te hace sentirte limitada, pero los límites están en la mente”, mencionó la Miss Ecuador 2024, según recoge RPP.

“No tiene mejoría, es por el resto de tu vida, no tiene cura”. En las personas afectadas, el sistema inmunitario, encargado de defendernos contra virus y bacterias, produce anticuerpos que por error atacan la glándula tiroides. Esta glándula, ubicada en la base del cuello, regula múltiples funciones en nuestro organismo.

“Tu sistema inmunológico constantemente te está atacando. Hay personas que se ve de diferentes maneras, hay personas que no se pueden levantar de la cama, otras tienen altos niveles de estrés y no pueden hacer actividades físicas, otras tienen la piel superseca, a mí se me refleja en la pérdida de cabello, a otras no“, explicó.

Tras ver cómo avanzaba el síndrome de Hashimoto, el médico de Mara Topic le recomendó usar peluca para no dañar su cuero cabelludo: “Es un mal progresivo, pero estamos tratando de mejorar. Por eso mi doctora me dijo ‘Mara, por qué no usas peluca, para que el poco pelo que estamos recuperando no se te dañe"”, mencionó.

¿Qué es el síndrome de Hashimoto?

Acorde a Mayo Clinic, el síndrome de Hashimoto, conocido también como tiroiditis de Hashimoto, es una enfermedad autoinmune donde el sistema inmunitario ataca la glándula tiroides.

Esta glándula, ubicada en el cuello, es crucial para el metabolismo, ya que produce hormonas que regulan funciones vitales del cuerpo.

En el síndrome de Hashimoto, la inflamación resultante puede llevar a una reducción en la producción de hormonas tiroideas, conocido como hipotiroidismo.

Los síntomas más comunes incluyen fatiga, aumento de peso, sensibilidad al frío, estreñimiento, piel seca y depresión. La enfermedad es más frecuente en mujeres y puede tener una componente genética.

Por último, el diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre que evalúan los niveles de hormonas tiroideas y de anticuerpos específicos. El tratamiento principal es la terapia de reemplazo hormonal, que ayuda a restablecer los niveles adecuados de hormonas en el cuerpo.