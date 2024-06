Los efectos que los desechos y la contaminación tienen sobre los ecosistemas no son novedad. Desde hace años se habla al respecto y sobre cómo manejarlo. No obstante, lo que no se dice con frecuencia es que en los océanos hay al menos unas cinco “islas” de basura.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al año se recolectan 11.200 millones de toneladas de residuos. Una buena parte de ese tonelaje está compuesto por plásticos, de los cuales solo un 9% ha sido reciclado en la historia.

Del resto, un 12% se ha incinerado y un 79% yace acumulado en vertederos, basureros o en el medio ambiente, como es el mar. En los ecosistemas marinos hemos visto animales enredándose en plásticos o cómo los desechos terminan varando en costas. Una parte de ello nunca toca tierra y terminan acumulándose en zonas que han formado verdaderas “islas de basura”.

Las 5 “islas” de basura que se acumulan en los océanos

También conocidas como manchas de basura, éstas son grandes áreas del océano donde se acumulan desechos, elementos utilizados en la pesca y residuos marinos, que van desde escombros enormes hasta microplásticos, consigna la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Se forman a través de diferentes factores, donde la acción humana es una de las principales causas pero no la única. A ella se suman las malas prácticas de gestión de desechos, la descarga de aguas pluviales y eventos naturales como huracanes y tsunamis.

Además van concentrándose debido a grandes corrientes oceánicas giratorias llamadas “giros”, que atraen la basura y la dejan acumulada en una zona sin tanta variación de las mareas, por lo que quedan en un mismo punto.

En el mundo hay 5 giros conocidos que dan origen a las “islas de basura” consignadas en esta publicación. Hablamos del Océano Índico, donde hay 1 de ellos; 2 en el Atlántico, y 2 en el Pacífico. Las formas y tamaños de estas zonas de residuos van cambiando debido a las propias corrientes y vientos, aunque suelen permanecer alrededor de la misma ubicación, llegando a recibir nombres.

Isla de basura del océano Pacífico Norte

De acuerdo a Infobae, este grupo de desechos fue descubierto en 1997 y se estima que tiene un tamaño de 1,6 millones de kilómetros cuadrados (unas 100 veces la región Metropolitana), siendo conformado por unas 80 mil toneladas de plástico.

Fue descubierta por el oceanógrafo Charles Moore, quien tardó 7 días en cruzarla debido a sus largas dimensiones. Estudios han identificado un 94% de microplásticos componen esta franja y que algunas especies acuáticas ya han desarrollado vida en torno a éstos.

Isla de basura del océano Pacífico Sur

Se estima que esta mancha de basura tiene unos 2,6 millones de kilómetros cuadrados, ubicándose entre las costas de Australia y Chile.

Está formada principalmente por residuos provenientes de la pesca, ya que es la actividad que se realiza en las cercanías de su ubicación. Su existencia se teorizó en 2011, pero en 2017 se comprobó de la mano de investigaciones.

Cabe destacar que esta “isla” (y otras de este artículo) no está unificada de manera tal que pueda ser observable desde el espacio como un solo “territorio”, sino que comprende áreas extensas, con distancia entre sus desechos.

Isla de basura del océano Índico

Esta área aún se encuentra en análisis para definir sus dimensiones, pero de acuerdo a los datos que se manejan en el presente, tiene unas 10 mil partículas de basura por kilómetro cuadrado.

La evidencia de la región en que se ubica sugiere que pueda existir, debido a los desechos que producen los países en torno al océano índico. Además, en 2021 se encontraron considerables cantidades de escombros de gran tamaño cerca de las costas del sur de África.

Isla de basura del océano Atlántico Norte

Fue descubierta en 1972 y estudiada de forma constante entre 1986 y 2008. Los resultados de las investigaciones dan cuenta que tiene cientos de kilómetros de diámetro, sin embargo, está compuesta en su mayoría por desechos pequeños y livianos, lo cual dificulta la posibilidad de medirla.

Pese a ello, se estima que en algunas regiones está compuesta por 200 mil pedazos de basura por kilómetro cuadrado. Está ubicada frente a las costas de Estados Unidos y México, donde se han encontrado principalmente microplásticos.

Islas de basura: océano Atlántico Sur

No hay muchos estudios concluyentes sobre su tamaño, ya que es una ruta alejada de barcos, no obstante, se conoce que tendría un área de 0,7 millones de kilómetros cuadrados, y que estaría compuesta por desechos provenientes de las costas de Asia, tras ser arrastrados por las corrientes del océanos Índico.