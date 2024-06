En la última década, las aguas del Océano Pacífico Norte han experimentado un aumento en su temperatura, formando enormes “burbujas” calientes que amenazan seriamente los ecosistemas marinos con una serie de olas de calor que habrían sido provocadas por una política de descontaminación en China.

Estos fenómenos no solo han perjudicado la vida marina y la pesca en las regiones afectadas, sino que también han desencadenado una serie de reacciones adversas en el ambiente acuático, ¿pero cómo se forman y de dónde vienen?

¿Qué son las “burbujas” calientes del Pacífico y por qué se generan?

Las “burbujas” calientes del Pacífico so masas de agua anormalmente cálida en la zona norte del Océano, que alteran los ecosistemas marinos, según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Estos fenómenos, que se ven en el mapa como grandes manchas de calor, entre el 2010 y 2020, se vieron en aumento junto con las temperaturas de la superficie del mar, marcando un récord preocupante: la década más cálida, como recoge Meteored.

Acorde a la investigación, las “burbujas” calientes se verían intensificadas por la disminución de aerosoles en China, partículas liberadas por industrias y centrales eléctricas, que tienen la capacidad de reflejar la luz solar de vuelta al espacio, actuando como un escudo que mantiene más fría nuestra atmósfera.

Sin embargo, la reducción significativa de estas partículas en la atmósfera debido a las políticas de aire limpio implementadas en China ha dejado al océano más expuesto al calor solar, exacerbando el calentamiento global antropogénico. Este fenómeno ha alterado los sistemas climáticos, disminuyendo la velocidad del viento en ciertas áreas del Pacífico y causando un sobrecalentamiento localizado.

Los investigadores del estudio destacan que “la rápida reducción de aerosoles en China desencadena anomalías en la circulación atmosférica más allá de su región de origen, causando un calentamiento promedio sustancial de la superficie en el noreste del Pacífico”.

La descontaminación de China y el aumento en la temperatura del Pacífico

Además, el medio afirma que las leyes de aire limpio que han sido efectivas en reducir la contaminación en China también han tenido efectos colaterales no intencionados, además del aumento de “burbujas” calientes en el océano Pacífico.

De hecho, detallan que entre 2006 y 2017, las emisiones de dióxido de azufre (SO2) se redujeron en aproximadamente un 70% en el país asiático, contribuyendo indirectamente a la creación de condiciones favorables para estas olas de calor marino.

El estudio recalca que el calentamiento de las aguas inducido por aerosoles, combinado con la variabilidad climática interna y el calentamiento inducido por los gases de efecto invernadero, ha hecho que los eventos de “burbujas” calientes fueran más frecuentes e intensos durante el período estudiado.