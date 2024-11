A finales de octubre, la Subsecretaría de Educación publicó la nómina de beneficiarios del Bono por Desempeño Laboral (BDL) período 2024-2025.

El BDL es un beneficio monetario dirigido a Asistentes de la Educación pertenecientes a Establecimientos administrados por Sostenedores Municipales, Corporaciones Municipales, Servicios Locales y de Administración Delegada.

Este bono se paga en dos cuotas. La primera se entrega en diciembre de este año y la segunda en febrero. En cuanto al monto, este consiste en dos ítems:

¿Cuánto es y de qué depende el Bono por Desempeño Laboral?

El cual estará compuesto por las siguientes variables a las cuales se les asignará un porcentaje de cumplimiento:

a) Años de servicio en el sistema.

b) Escolaridad.

c) Convivencia Escolar.

d) Resultados controlados, por índice de vulnerabilidad escolar, del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) por establecimiento, considerando el último nivel medido entre los dos años inmediatamente anteriores.

A las variables señaladas se les asignará un porcentaje de cumplimiento.

Según indica la ley, “obtendrán el monto máximo del componente variable aquellos asistentes de la educación que, por la sumatoria de las 4 variables indicadas, obtengan el 80% o más del valor del indicador general de evaluación”.

En caso de que el indicador resulte superior al 70% e inferior al 80%, el componente variable será de 2,8 unidades de fomento.

En el caso de que sea superior al 50% e inferior o igual al 70%, el componente variable será de 1,4 unidades de fomento. En caso de que el indicador general de evaluación sea igual o menor al 50% no se entregará el componente variable.

Cabe mencionar que esta bonificación no constituye remuneración ni renta para todo efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, no estará afecta a descuento alguno y no será considerada subsidio periódico.

¿Cómo saber si me corresponde el Bono?

Hasta este viernes 8 de noviembre, los sostenedores tenían plazo para revisar la nómina de beneficiarios publicada con fecha 30 de octubre. Si deseas saber si te corresponde este bono, te recomendamos consultar directamente con tu empleador.