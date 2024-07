Marcando un hito en el trasplante de órganos, en Estados Unidos anunció que realizó el primer trasplante total de laringe en un paciente con cáncer activo.

La cirugía se hizo en la Clínica Mayo, desde donde afirmaron que se trata de un “logro innovador en el trasplante de órganos, ofreciendo esperanza a miles de personas que han perdido la capacidad de hablar, tragar y respirar por sí mismas debido a la disminución de la función o la pérdida de la laringe”.

Esta operación, que fue realizada por un equipo multidisciplinario de médicos con sede en Arizona, es el tercer trasplante total de laringe en Estados Unidos y el primero laríngeo total conocido en un paciente con cáncer activo en el mundo.

“La cirugía y el progreso del paciente excedieron nuestras expectativas”, afirmó el Dr. David Lott, presidente del Departamento de Otorrinolaringología (ENT) – Cirugía de Cabeza y Cuello/ Audiología de la Clínica Mayo en Arizona. “Este es un gran logro al lanzar lo que creemos ser el futuro del trasplante laríngeo.”, expresó.

Lott publicó un artículo sobre el caso este 9 de julio en la revista médica Mayo Clinic Proceedings.

“La laringe se encuentra en la garganta y se conoce comúnmente como caja de voz. El trasplante de laringe es un procedimiento raro y complejo, realizado solo unas pocas veces en el mundo. Y lo que es aún más notable, el equipo de Mayo Clinic realizó con éxito el trasplante de laringe en un paciente con un cáncer activo, convirtiéndolo en uno de los primeros casos de este tipo en todo el mundo”, expresaron en un comunicado compartido con BioBioChile.

En la intervención participaron 6 cirujanos y tuvo una duración de 21 horas. La cirugía incluyó laringe, tráquea, faringe, esófago, tiroides, glándulas paratiroides, y una compleja red de vasos sanguíneos y nervios.

“Estaba vivo, pero no vivía”

El paciente fue un hombre de Massachusetts llamado Marty Kedian, quien luchó por más de 10 años contra una forma rara de cáncer de laringe llamada condrosarcoma.

En ese periodo, Kedian se sometió a docenas de operaciones, que lo dejaron sin voz, dificultades para tragar y respirar con normalidad. De hecho, entre las intervenciones consta una traqueotomía que le permitió respirar a través de un orificio en el cuello. Esto último, junto con la pérdida de la voz, mermó considerablemente su calidad de vida, aseguró Kedian.

“Estaba vivo, pero no vivía. Me encanta hablar con la gente allá donde voy, pero no podía. Me sentía extraño y no salía a ningún sitio”, expresó.

Así, los médicos le dijeron que la opción restante era someterse a una laringectomía y extirpar su laringe cancerosa, pero a Kedian no le gustó la idea.

“Yo no quería una laringectomía. Quería encontrar una manera de recuperar mi calidad de vida”, indicó.

No obstante, luego conoció al Dr. Lott, quien lideraba el primer ensayo clínico conocido sobre trasplante de laringe en Estados Unidos. Después de ser aceptado como paciente para el ensayo clínico, Kedian y su esposa, Gina, se trasladaron a Phoenix.

De este modo, el 29 de febrero, Kedian se convirtió en el primer paciente de Clínica Mayo en someterse a un trasplante de laringe total exitoso.

“Quería este trasplante para poder hablar y respirar normalmente con mi nueva nieta. Quiero leer sus cuentos para dormir con mi propia voz”, dijo el hombre.

Exitoso ensayo clínico

Tras el éxito de esta cirugía, que fue parte del ensayo clínico, ahora podría extenderse a otros pacientes.

Lott indicó que “hasta ahora, los trasplantes de laringe se han realizado como medidas extraordinarias. El ensayo clínico nos permite llevar a cabo una verdadera investigación científica destinada a investigar exhaustivamente la seguridad y eficacia del trasplante laríngeo como una opción confiable para los pacientes”.

Hasta ahora, el trasplante de laringe no era recomendable debido al riesgo asociado al uso de terapia inmunosupresora, pues esta disminuye la respuesta inmunitaria del organismo para reducir el riesgo de rechazo del órgano. Sin embargo, los fármacos inmunosupresores también aumentan el riesgo de propagación del cáncer.

Según cuenta en Mayo, el caso de Kedian era único, porque ya estaba en tratamiento inmunosupresor por un trasplante de riñón anterior.

“Tener un paciente con un cáncer activo que ya tenía su propia supresión inmune nos permitió realizar el trasplante de manera segura sin introducir riesgos adicionales de una manera que nunca antes se había hecho”, explicó el Dr. Girish Mour, director médico del programa.

El Dr. Lott añadió que “poder realizar este trasplante en el contexto de un cáncer activo en un paciente que ya recibía tratamiento inmunosupresor, bajo el rigor y la supervisión de un ensayo clínico, nos permitió dar ese paso vital hacia una mejor comprensión de la seguridad para los pacientes con cáncer y convertir potencialmente el trasplante de laringe en una opción estándar”.

Su objetivo era extirpar el cáncer. “En primer lugar, extirpamos la laringe cancerosa del Sr. Kedian”, explicó el Dr. Lott. “Luego, con la seguridad de nuestro equipo de que el cáncer había desaparecido, nos centramos en el trasplante”, expresó.

El paciente ya puede hablar

A cuatro meses de la operación, Kedian ya puede hablar, tragar y respirar por sí mismo.

“El Sr. Kedian ya ha recuperado alrededor del 60% de su voz, algo que no habría pensado que ocurriría hasta dentro de un año por lo menos. Sigue hablando con la misma voz y el mismo acento de Boston que tenía antes del cáncer. También puede comer hamburguesas, macarrones con queso, casi cualquier cosa, y tragar sin problemas. Su respiración también sigue mejorando constantemente”, contó Lott.

Cuando Kedian recupere plenamente la capacidad de respirar por sí mismo, le retirarán la cánula de traqueotomía.

“La operación me devolvió la vida. Estoy muy agradecido por todo eso. También tengo la más profunda gratitud por la generosidad de mi donante de órganos y de la familia del donante. Espero algún día tener la oportunidad de usar mi voz para decirles: ‘Gracias.”, indicó.

“Este caso supone un avance monumental. Representa el futuro del trasplante laríngeo, en el que todos los pacientes que necesiten una laringectomía total tendrán la opción de una reconstrucción que les permita mantener su calidad de vida”, afirmó Marshall Strome, médico que hizo historia al realizar el primer trasplante laríngeo total del mundo en 1998.

“Con el ensayo clínico en marcha, el Dr. Lott y su equipo están en condiciones de hacer avanzar el campo de una manera que ningún otro programa puede lograr actualmente. El equipo de Mayo ha descubierto el santo grial para el tratamiento del cáncer laríngeo, que creo que se hará realidad a finales de esta década”.

Lott considera el caso de Kedian la culminación de sus dos décadas de investigación. Además del ensayo clínico, el equipo de investigación del Dr. Lott está investigando formas de restaurar la función laríngea mediante la mejora de las técnicas de trasplante y tecnologías pioneras de medicina regenerativa.

“Me propuse convertirme en cirujano laríngeo e investigador para construir un programa que está haciendo avanzar los límites de la ciencia”, dice el Dr. Lott. “Nos dedicamos a las miles de personas que padecen disfunción laríngea y a encontrar opciones fiables que preserven su salud y su calidad de vida. De eso trata este ensayo clínico”.

Kedian regresará a Massachusetts la semana siguiente. Está emocionado de volver a estar con su familia y amigos y de leer cuentos para dormir a su nieta. Kedian también planea usar su propia historia para inspirar a otros y ser una voz de esperanza.

“Mayo y el Dr. Lott ayudaron a recuperar mi calidad de vida”, afirmó Kedian. “Mi trabajo ahora es mejorar. Mi siguiente tarea será mostrar a los demás que ellos también son capaces de hacer esto”.