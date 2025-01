Una mujer de Alabama alcanzó un hito importante el pasado sábado 25 de enero al convertirse en la receptora más longeva de un trasplante de órgano de cerdo, manteniéndose saludable y llena de energía con su nuevo riñón durante 61 días y contando, detalla DW.

“Soy una supermujer”, dijo Towana Looney a The Associated Press, riendo sobre cómo supera a sus familiares en largas caminatas por la ciudad de Nueva York mientras continúa su recuperación. “Es una nueva perspectiva de la vida”.

La exitosa recuperación de Looney es un impulso moral en la búsqueda de hacer realidad los trasplantes de animales a humanos. Solo otros cuatro estadounidenses han recibido trasplantes altamente experimentales de órganos de cerdo modificados genéticamente (dos corazones y dos riñones), y ninguno vivió más de dos meses.

“Si la vieras en la calle, no tendrías idea de que es la única persona en el mundo que camina con un órgano de cerdo funcionando dentro de ella”, dijo el Dr. Robert Montgomery del centro NYU Langone Health, quien dirigió el trasplante de Looney.

Montgomery calificó la función renal de Looney como “absolutamente normal”. Los médicos esperan que pueda dejar Nueva York (donde vive temporalmente para los chequeos post-trasplante) y regresar a su hogar en Gadsden, Alabama, en aproximadamente un mes.

“Somos bastante optimistas de que esto continuará funcionando y funcionando bien por un período significativo de tiempo”, dijo.

Towana Looney is finally free from dialysis after eight years, thanks to a groundbreaking gene-edited pig kidney transplant at NYU Langone Health.

Learn more about Towana's story and our ongoing innovations in #xenotransplantation: https://t.co/uP9KMgveSu pic.twitter.com/wAD4DFxzOW

— NYU Langone Health (@nyulangone) December 17, 2024