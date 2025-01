Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Según Clínica Somno, el consejo de beber leche tibia para combatir el insomnio se basa en el aminoácido triptófano, el cual podría favorecer la producción de serotonina y melatonina, neurotransmisores relevantes en el ciclo del sueño. No obstante, estudios científicos no respaldan completamente esta teoría, ya que la cantidad de leche ingerida podría no ser suficiente para un impacto significativo en la producción de estos neurotransmisores. Aunque la leche contiene triptófano, otros alimentos como carnes, huevos y frutos secos también lo contienen en cantidades similares o mayores. A pesar de que algunas personas pueden experimentar relajación al beber leche tibia antes de dormir, expertos señalan que esto puede deberse más a factores psicológicos y de asociación que a los componentes específicos de la leche, haciendo necesario probar su efectividad, especialmente para aquellos intolerantes a la lactosa.