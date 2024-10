Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El uso de pasta de dientes como remedio casero para eliminar espinillas ha sido una práctica arraigada en la cultura popular, pero ¿realmente funciona? Según especialistas consultados por The Washington Post, la pasta de dientes no está diseñada para la piel y puede causar resequedad, irritación, inflamación e incluso empeorar el acné. Profesionales como Shadi Kourosh y Carol Cheng advierten sobre los riesgos de usar pasta de dientes en la piel, recomendando productos específicos para el cuidado del acné. Mientras la pasta de dientes no es efectiva, productos como adapaleno, ácido azelaico, peróxido de benzoilo y ácido salicílico son recomendados por la Academia Americana de Dermatología para prevenir y tratar las espinillas con eficacia. Es fundamental consultar a un dermatólogo para obtener un tratamiento adecuado y personalizado según las necesidades de cada tipo de piel.