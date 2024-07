Estimado director:

Me dirijo a ustedes con una profunda preocupación sobre el creciente riesgo que representan para la democracia y la transparencia los ejércitos de bots en redes sociales, surgidos desde campañas de autoridades en ejercicio.

En la era digital, las redes sociales han devenido en un espacio vital para el intercambio de ideas y la formación de opiniones. Sin embargo, el uso de bots para influir en la opinión pública y manipular la narrativa es un grave atentado contra los principios democráticos.

Estos ejércitos de bots no solo distorsionan la realidad, sino que también socavan la confianza en las instituciones y en el proceso electoral. Al inundar las redes con mensajes programados y coordinados, se crea una falsa percepción de consenso y apoyo que no refleja la verdadera voluntad de la ciudadanía. Esta manipulación no solo engaña a los votantes, sino que también silencia las voces disidentes y limita el debate público genuino.

La transparencia es un pilar fundamental de la democracia. Es imperativo que los ciudadanos tengan acceso a información veraz y no adulterada para tomar decisiones informadas. La presencia de estos bots amenaza con erosionar esta transparencia, promoviendo agendas específicas a costa de la verdad y la pluralidad de opiniones.

Es urgente que se implementen medidas efectivas para identificar y desmantelar estos ejércitos de bots. Las plataformas de redes sociales deben asumir la responsabilidad de garantizar un entorno digital auténtico y libre de manipulación, pero las autoridades/candidatos también tienen una obligación con el sistema democrático y los electores. Solo así podremos salvaguardar la integridad de nuestro sistema y asegurar que las voces de todos los ciudadanos sean escuchadas y respetadas.

Atentamente,