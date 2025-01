Vecinos de San José de Maipo, región Metropolitana, acusan que el sector se volvió un “caos” por una ola de incivilidades, peleas y delitos que se han registrado durante lo que va de la temporada de verano.

Registros de cámaras de seguridad dan cuenta de robos de vehículos. Al respecto se refirió un residente de la zona, Jorge Campos, quien indicó a Mega que “llegan las motos, les cortan la palanca de cambio, la empujan y se la llevan. Es como si nada pasara”.

En cuanto a la dotación policial, una vecina aseguró que “tenemos de 6 a 8 carabineros para toda la comuna. Estamos hablando de una comuna de más de 5 mil kilómetros cuadrados, la más grande en la región Metropolitana”.

“Ha habido peleas, golpes, apedreamiento, linchamiento, hay gente que no respeta al vecino, no respeta la locomoción”, acusó Jenifer Vera.

El sector mayormente afectado sería el puente El Manzano, donde los fines de semana llegan veraneantes que, en su mayoría, consumen alcohol y no se llevan su basura.

Si bien llegar al lugar es fácil en locomoción colectiva, el problema sería el bajar del Cajón del Maipo. De acuerdo al medio citado, los buses no siempre se detienen a tomar pasajeros porque van llenos y frente a ello, los apedrean. “Es apedreada porque no da a vasto, no da la capacidad porque es un solo recorrido y la licitación siempre favorece a los mismos”, indicó Vera.

Por su parte, la locataria Claudia afirmó que “tenemos que hacernos cargo de más de 2 mil personas que vienen todos los fines de semana a dejar toneladas de basura”.

Según cifras de Carabineros, en 2024 los robos subieron un 8% en San José de Maipo respecto a 2023. Específicamente, los robos de vehículos alzaron un 188% en un año.

Sobre ello se refirió la municipalidad de la comuna, desde donde apuntaron a falta de personal. “Tenemos fiscalizadores, inspectores municipales que pueden estar en Baños Morales y pasa algo en El Manzano, para llegar son dos horas. Para nosotros ha sido bastante difícil”, señaló el alcalde Roberto Pérez.