El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), se refirió nuevamente a los llamados “toldos azules” en Meiggs, donde aseguró que existe “anarquía” en el barrio comercial, un espacio presuntamente defendido y controlado por una “mafia”.

El jefe comunal volvió a abordar el tema del retiro de toldos tras ser consultado en un diálogo con Radio Infinita.

“Estamos todos los días erradicando. Tenemos una mezcla de cosas que también sabíamos que existía de antes. Uno escucha dirigentes (que dicen) ‘esto no se puede solucionar’, ‘mejor ordenémoslo como está y vamos avanzando de esa manera, porque es imposible erradicar"”, comenzó diciendo Desbordes, sobre lo que según él dicen dirigentes del comercio.

La situación de barrio Meiggs en Santiago, según Desbordes

Sin embargo, Desbordes planteó que hay comerciantes con buenas intenciones que se preguntan por qué no se erradica el comercio ilegal. Además, señaló que, paralelamente, existe “una organización que financia” este tipo de actividades.

“Este es un negocio millonario en dólares. Gente que no paga impuestos al entrar, que no paga impuestos al instalarse y que no paga impuestos al vender; dejemos el microtráfico afuera. Desde cigarrillos hasta todo tipo de mercaderías”, agregó el alcalde de Santiago, indicando que junto a Carabineros han incautado armas de fuego y miles de prendas falsificadas.

El jefe comunal también agregó que su municipio trabaja en conjunto con el delegado presidencial RM, Gonzalo Durán; el gobernador de Santiago, Claudio Orrego; y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (FA).

“Ha habido un trabajo en equipo bastante positivo entre todas las autoridades. Creo que, con harto esfuerzo y largo, vamos a lograr a recuperar la calle en Meiggs“, afirmó.

“(En el barrio) Lo que hay es una anarquía en buena parte del día, no existe el Estado. Ahí manda ‘la ley del más fuerte’ y hay una mafia detrás que provee, instala, defiende y protege esos espacios. Te arriendan hasta por $5 millones algunos de esos espacios de los ‘toldos azules"”, explicó Desbordes.

El alcalde de Santiago reiteró lo que ha dicho en ocasiones anteriores: que se realizarán operativos de manera continua hasta que el comercio ilegal se convierta en “un mal negocio”, esperando novedades positivas en Meiggs en diciembre de este año.