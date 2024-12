Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la petición de la defensa de Daniel Jadue para modificar su arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno en el marco del caso Farmacias Populares, donde se le investiga por delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco. La solicitud fue denegada en una audiencia realizada este lunes, argumentando que no había nuevos antecedentes ni cambios en los presupuestos considerados anteriormente. Sin embargo, se aprobó el cambio de la firma quincenal por una mensual en su domicilio. Además, se mencionaron nuevos antecedentes sobre una presunta reunión que Jadue habría tenido con empleados de Best Quality en julio de 2020, la cual no se habría llevado a cabo según un informe policial.