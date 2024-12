Un polémico video de 8 minutos subió a su cuenta de TikTok la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, donde con su hijo TEA en brazos criticó la decisión judicial de devolverla a prisión preventiva.

En las imágenes, la exjefa comunal ligada a Chile Vamos y que está acusada de corrupción, expuso a su pequeño en un evidente estado de crisis, por lo que el video no será exhibido por BioBioChile para no vulnerar sus derechos.

Incluso, la propia Barriga bajó el registro ante las críticas recibidas.

Por ello, en este artículo sólo se repasarán algunas de las palabras emitidas por Barriga, quien además está acusada de forzar la elaboración de un certificado médico que le permitía llevar a su hijo a terapia, a pesar de estar privada de libertad.

En el video, la exchica Mekano muestra cómo, a su juicio, su prisión preventiva ha afectado la condición de su hijo.

“Yo les quiero mostrar algo, para quizás aquellas personas que no saben lo que es el autismo, pero sí pueden ser algunas personas que están relacionadas con esto, que yo ya lo he dicho mil veces, ser tan miserables de decir que yo utilizo a mi hijo”, dijo.

El video de Cathy Barriga

Continuó su relato diciendo que “el R., desde que yo me fui, quedó todo igual y ha incorporado cosas que no se pueden mover para llenar ese espacio. Yo les voy a mostrar acá la mesa, la mesa como está. Esta mesa como ustedes la ven es la mesa del comedor, no podemos tomar ninguna de las cosas que hay acá, ninguna, él ha ocupado todos los espacios y no es solo la mesa, el suelo”.

“Él no puede cambiar ninguna de estas cosas, involucionó con sus dibujos, con su lenguaje”, añadió.

Luego, añadió que “jamás cometería un acto que fuera un delito, jamás sobornaría a nadie, jamás haría algo que no deba hacer y eso lo saben perfectamente, también mis niños que fueron y están siendo criados con amor y al cual le están quitando a la mamá por un invento mediático”.

Tras la grabación del video, Barriga dejó su domicilio para dirigirse a la Cárcel de San Miguel, donde volvió a ingresar para nuevamente cumplir prisión preventiva.