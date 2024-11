Tras la viralización del video en que una mujer agrede física y verbalmente a un conductor de la aplicación InDrive, han surgido nuevos antecedentes de la agresora.

Y es que al parecer lo difundido en redes sociales no sería un hecho aislado de violencia por parte de ella, según pudo recabar Meganoticias en el edificio donde reside.

“(Tiene problemas) Con todo el mundo, a un conserje que no le abrió la puerta rápido, le cayó a golpes con un zapato de esos de fútbol, le dio en la cabeza hasta que más no pudo”, señaló una trabajadora del lugar que prefirió no dar su identidad.

Asimismo, la conserje relató que “un aparato que tienen por ahí se lo lanzó encima. Después de eso, lo amenazó afuera con quebrarlo” y agregó que “en una oportunidad tenía un libro de reclamos, me lo arrancó. Yo no le contesté, porque me habían dicho que era loca, pero no sabía a qué nivel”.

E incluso, señaló que “en el último mes y medio, aproximadamente, ha venido Carabineros como tres o cuatro veces, porque una vez le echó gas pimienta a un Uber”.

Cabe recordar que la joven identificada como Constanza Ruiz Bastén (26) confesó que “me arrepiento bastante de lo que hice”. En ese sentido, ofreció disculpas públicas al chofer de nacionalidad venezolana, las cuales fueron rechazadas por el hijo de este.