Este lunes, se dio a conocer la versión de la protagonista del video difundido por redes sociales en el que una chilena insulta y agrede a un conductor de aplicación de nacionalidad venezolana, luego de que este le pidiera que se sentara adelante por las fiscalizaciones.

Se trata de Constanza Ruiz Bastén, de 26 años, una estudiante de cuarto año en la carrera Ciencias del Deporte y Actividad Física en la Universidad de las Américas, según consignó El Mercurio.

El hecho ocurrió al mediodía del pasado jueves, en un viaje de InDrive que ella solicitó para trasladarse desde la universidad a su casa. Según dijo, ese día presentó su tesis, por lo que “fue un día de mucha tensión”.

“Es que mi amor, están fiscalizando mucho, por eso se lo estoy diciendo”, le dijo Davis Agüero, el conductor. Esa frase habría sido la que desató el enojo de la mujer, quien le propinó dos golpes de puño al agredido.

“Me arrepiento bastante de lo que hice”, dijo Constanza al medio citado. “Hace poco le pegaron a una niña acá a la vuelta, porque pensaron que era yo (…). Me han amenazado de muerte, me han venido a buscar a mi casa”, declaró.

Asimismo, aseguró que “estoy muy asustada, tengo mucho miedo. Incluso en las noches despierto y pienso a veces en matarme”. Incluso, agregó que “publicaron una foto de mi mamá, diciendo que la iban a buscar para golpearla. Mi mamá sufrió un ACV hace un tiempo, y si le pasa algo, yo no me lo voy a perdonar nunca”.

“Si el caballero me denunció, hay que terminar esto por los canales adecuados y resolverlo en la fiscalía como corresponde. Yo estoy dispuesta a pagar lo que tenga que pagar y quiero pedir disculpas públicas al caballero en persona”, aseveró la mujer.

Respecto a sus dichos hacia el conductor de que mantenía un arma consigo, indicó que “no era verdad, solamente me asusté y dije esa tontera”.

De acuerdo a lo relatado por Constanza, habló por llamada con Agüero para disculparse, pero este la habría bloqueado. “Hablé con él por teléfono y le mandé mensaje. Le pedí disculpas, le dije que igual estaba siendo amenazada y me bloqueó”, contó Constanza.

Por otro lado, la mujer relató que estuvo internada en el Sename desde los 13 a los 18 años y que también vivió en la calle. “Nunca conocí a mi papá, nunca nadie me dio valores, yo me quedé sola, viví en la calle y me pasaron cosas. Yo vivía en el Cementerio General, viví en Los Rucos, en La Parinacota, estuve así durante un año y medio”, detalló.

“Cometí errores, me metí en la drogadicción. Fui consumidora de pasta base y cocaína, pero me recuperé, salí adelante, me rehabilité”, continuó.

Si bien indicó que “no justifico los golpes”, expresó que “mi vida ha sido superfuerte igual. A veces ando con rabia, me frustro, y no sé qué me pasa, pero como que me descompongo, ando como a la defensiva (…) Todos me han dado la espalda, hasta mi familia”.

“Me sentí en peligro, me decía ‘mi amor’ (…). Era mucha la… que súbete adelante, que súbete adelante, entonces yo me subí no más. La embarré con no haberme bajado del auto”, reconoció.

Acusa amenazas en su contra

“La gente me empezó a reconocer el viernes, entonces no salí más de mi casa, apenas he comido”, señaló. Y agregó: “Se me vino el mundo encima con todo esto”, detallando que cerró sus redes sociales. “Me llegan correos con amenazas”, afirmó.

En ese sentido, Constanza interpuso una denuncia por amenazas de muerte y hostigamiento que ha recibido desde que se viralizó el hecho.