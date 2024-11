La Corte Suprema condenó a cinco exagentes de la DINA por secuestro calificado y apremios ilegítimos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los exagentes fueron sentenciados a 10 años y 1 día por secuestro de Luz de las Nieves Ayress Moreno y a 5 años por apremios ilegítimos. La defensa de uno de los condenados intentó apelar sin éxito. El abogado querellante expresó satisfacción por la sentencia, destacando los brutales atentados de índole sexual sufridos por la víctima. Por su parte, Luz de las Nieves Ayress, la víctima, se mostró contenta por el fallo a su favor después de más de 50 años de lucha, pero enfatizó que la justicia no puede retribuir todo el daño causado por torturadores y militares durante la dictadura, abogando por incluir la violencia política sexual en el Código Penal para proteger a futuras generaciones.

La Corte Suprema condenó a cinco exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por secuestro calificado y apremios ilegítimos ocurridos durante la dictadura liderada por Augusto Pinochet.

Fue la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema la que dictó sentencia definitiva, en el proceso que investigó los delitos antes mencionados en contra de Luz de las Nieves Ayress Moreno, detenida el 30 de enero de 1974, en la comuna de San Joaquín, región Metropolitana.

En el máximo tribunal se condenó a César Manríquez, Ciro Torré, Klaudio Kosiel, Raúl Pablo Quintana y a Vittorio Orvieto a la pena de 10 años y 1 día, como coautores del delito de secuestro calificado de Luz de las Nievas.

De igual manera, todos los exagentes fueron condenados a la pena de 5 años, como coautores del delito de apremios ilegítimos perpetrados en la persona de la víctima.

Igualmente, la Corte rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la defensa de Vittorio Orvieto al fallo de segunda instancia pronunciado por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Condenan a 5 exagentes de la DINA

El abogado querellante Francisco Ugás Tapia señaló que “como representantes de doña Luz de las Nieves Ayress Moreno, expresamos nuestra satisfacción por la sentencia definitiva de término dictada por la Excma. Corte Suprema, en la causa instruida para indagar y sancionar los crímenes perpetrados en su persona, y a repararla ante el daño que le causaron agentes estatales”.

El abogado explicó que “todos los crímenes cometidos por la dictadura fueron terribles, más en este caso debo aludir a algunos aspectos particulares, que tiene que ver con los brutales atentados de índole sexual cometidos en la persona de la víctima por aquellos agentes del Estado, y de los cuales se da cuenta en los hechos que la justicia tuvo por justificados”.

“Es muy valioso y necesario que nuestra justicia persevere en su reconocimiento y aplicación de dicho enfoque, en aras de fortalecer una cultura de derechos humanos en nuestro país”, finalizó Ugás.

“Estoy muy contenta”

Luz de la Nieves Ayress, víctima sobreviviente y quien actualmente se encuentra viviendo en Nueva York, EE.UU, expresó estar “muy contenta porque la Corte Suprema aceptó el fallo a mi favor, después de más de 50 años que hemos estado luchando yo y mi familia, compañeras y compañeros”.

Pese a ello, expresó que “eso no paga todo el daño que hicieron torturadores y militares desde Pinochet hacia abajo y la dictadura cívico-militar. La vida de nosotros y todo lo que hemos pasado no tiene precio, y quedan muchos en el camino que aún no se les ha hecho justicia”.

Ayress, quiere que en un futuro el acento se ponga “en el concepto de violencia política sexual”, ya que, según comentó, “hemos luchado mucho las mujeres para que se incluya dentro del Código Penal, es muy importante”.

Finalmente, señaló que la “lucha por recuperar nuestra memoria y verdad abra el camino a la justicia y dejemos un legado a las nuevas generaciones de esta parte nefasta de la historia de Chile para que tengan la capacidad de advertir los avances del negacionismo y tergiversaciones de nuestra historia”.