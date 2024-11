Un violento turbazo ocurrió la madrugada de este jueves en Ñuñoa, donde una de las víctimas resultó con lesiones.

Todo ocurrió a eso de las 4:00 de la mañana en un domicilio ubicado en calle Crescente Errázuriz.

Un grupo importante de delincuentes llegó al lugar para cometer el robo, forzando los accesos para poder ingresar hasta el interior de la casa.

Una de las víctimas relató a Radio Bío Bío que “yo estaba en mi pieza durmiendo y de la nada empiezo a escuchar unos gritos. Yo dije ‘gritos a esta hora, seguramente entraron a robar"”.

“Salí y estaban intimidando a mi hermana con un cuchillo, pidiéndole plata a mi mamá”, agregó.

Junto con ello, contó que “eran cuatro tipos los que entraron, uno se quedó conmigo… Me empezó a apuntar con una pistola, me pegó, me botaron como cinco veces al suelo, pero yo les decía que se fueran. Intenté defender lo máximo”.

Según comentó, su resistencia ayudó a que los sujetos se dieran a la fuga rápidamente. “Yo creo que gracias a que salí, los altere. Tuvieron que venir los tres o cuatro a contenerme… agarraron las llaves del auto y se lo robaron”.

“Me dijeron que me iban a pegar un balazo, que a mi hermana la iban a apuñalar… Me pegaron con la pistola en la cabeza, me rasguñaron toda la espalda”, añadió sobre sus lesiones.

Sobre la cantidad de delincuentes que perpetraron el ilícito, explicó que “quizás fueron más” sujetos de los que él vio.

“Yo adentro vi cuatro, pero cuando se estaban yendo, había uno en un vehículo, en el que vinieron, y ya el auto (nuestro) se lo habían llevado”, explicó.

Finalmente, indicó que además del vehículo, se llevaron diversos elementos electrónicos, como celulares y otros aparatos.

“Me robaron todos los dispositivos que uso para estudiar”, dijo.