En la primera de una doble jornada electoral en Chile, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y su hermana Leyla se vieron involucradas en un momento tenso que incluyó agresiones verbales y presuntos golpes entre las personas presentes afuera del local donde vota la autoridad.

Todo ocurrió cuando la candidata a la re elección llegó a su local de votación, el Liceo Municipal Pablo de Rokha. En aquél momento, se le vio con un grupo de adherentes y también acompañada de su padre.

Incidentes en votación de alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro

Tras bajar de un vehículo, diversas personas comenzaron a vitorear y cantar el Feliz Cumpleaños a la alcaldesa, pero al terminar los canticos, se acerca quien sería su hermana Leyla Pizarro, al momento que comienza a producirse un altercado en el lugar.

Según una testigo consultada por La Radio, “Leyla lo que más quería era ver a su papá; ella alegaba que quería ver a su papá, el carabinero la tomó, porque había gente que se agarraron a ‘combos"”.

En el siguiente registro, se escucha como, al momento de acercarse a su hermana, Leyla señala -con presunta molestia-, “saca a mi papá”, para luego ser agarrada del brazo por otras personas del lugar.

Posterior al hecho, la candidata a la relección en La Pintana señaló que “yo venía ingresando al colegio, no me di cuenta de lo que sucedió. A mi no me atacaron y seguí avanzando”.

“Escuché gritos pero ni siquiera puedo decir qué tipo de gritos. Iba avanzando con mi padre que tiene 82 años, y para mi eso no es novedad. Nosotros votamos en la misma mesa”, añadió.

En este contexto, la alcaldesa sostuvo que “la campaña ha sido muy virulenta y esto es parte de lo que enfrentamos de la mala política. Nosotros esperamos que se instale la buena política en términos de conducta y avanzar para una comuna mejor y un Chile mejor”.